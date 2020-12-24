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четверг, 24 декабря 2020 16:08

Новогодний декор по-скандинавски: идеи для уюта
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Новогодний декор в скандинавском стиле: оригинальные идеи
Фото: zelenasadyba.com.ua
Новогодний декор в скандинавском стиле: оригинальные идеи
Новогодний декор в скандинавском стиле: оригинальные идеи
Новогодний декор в скандинавском стиле: оригинальные идеи
Новогодний декор в скандинавском стиле: оригинальные идеи

Сейчас очень популярны интерьеры в скандинавском стиле. Чтобы их соблюсти, стоит и новогодние украшения выбрать подходящие. Они должны быть сдержанных цветов и натуральные. Надо избегать, то это искусственных и кислотных цветов.

В скандинавском праздничном декоре почти не бывает натуральных елок. Их заменяют на комнатные, набор ветвей или из дощечек. Никаких дождиков и мишуры, разве что гирлянды. В праздничном варианте это могут быть бумажные елки, шишки, цитрусы. Очень популярны бумажные звезды, светящиеся так можно украсить окно.

Очень часто в скандинавском декоре используют рождественские веночки. Такие можно сделать самостоятельно.

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Для новогоднего дизайна подойдут натуральные материалы: мешковину, хлопок, лен и подобные.

Часто в скандинавском декоре можно встретить милые домики. Например, это могут быть их керамические варианты в декоре подоконника.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков.

zelenasadyba.com.ua
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