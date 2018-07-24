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вторник, 24 июля 2018 23:28

Невидимый дом: зеркальное жилье поражает красотой
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Стены невидимого Будина покрыли зеркальными панелями
Фото: archdaily.com.br
Стены невидимого Будина покрыли зеркальными панелями
Стены невидимого Будина покрыли зеркальными панелями
Стены невидимого Будина покрыли зеркальными панелями
Стены невидимого Будина покрыли зеркальными панелями

Американские дизайнеры из Калифорнии построили невидимый дом. Назвали его Лос-Терренос. Стены жилья покрыли зеркальными панелями, делая дом уникальным. Здание словно растворяется в природной среде, одновременно запуская природу внутрь.

Об этом пишет Аrchdaily.

Жилой комплекс состоит из двух объемов общей площадью 480 кв. м. Два дома спроектированы в соответствии с нужных функций. Их ландшафтная стратегия направлена ​​на подражание окружающей природы, имитируя существующую флору и фауну участка.

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Главная комната расположена на уровне верхушек деревьев, а спальня в подземном уровне. Стены комнат функционируют как крепкие, пропускающие двери или полуоткрытый экран в виде ажурной сетки, который пропускает свет во внутренние пространства и способствует вентиляции.

Бывший лондонский лифтер 31-летний Крис Харбор продал недвижимость стоимостью $ 500 тыс., Бросил работу и переехал в лес в Уэльсе. Построил там эко-дом в стиле хоббитов с фильмов по мотивам произведений Джона Толкиена.

Жизнь в столице не давало ощущение полноценности. А сейчас чувствует себя счастливым в жизни.

.archdaily.com.br
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