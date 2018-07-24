Невидимый дом: зеркальное жилье поражает красотой

Фото: archdaily.com.br

Американские дизайнеры из Калифорнии построили невидимый дом. Назвали его Лос-Терренос. Стены жилья покрыли зеркальными панелями, делая дом уникальным. Здание словно растворяется в природной среде, одновременно запуская природу внутрь.

Об этом пишет Аrchdaily.

Жилой комплекс состоит из двух объемов общей площадью 480 кв. м. Два дома спроектированы в соответствии с нужных функций. Их ландшафтная стратегия направлена ​​на подражание окружающей природы, имитируя существующую флору и фауну участка.

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Главная комната расположена на уровне верхушек деревьев, а спальня в подземном уровне. Стены комнат функционируют как крепкие, пропускающие двери или полуоткрытый экран в виде ажурной сетки, который пропускает свет во внутренние пространства и способствует вентиляции.

Бывший лондонский лифтер 31-летний Крис Харбор продал недвижимость стоимостью $ 500 тыс., Бросил работу и переехал в лес в Уэльсе. Построил там эко-дом в стиле хоббитов с фильмов по мотивам произведений Джона Толкиена. Жизнь в столице не давало ощущение полноценности. А сейчас чувствует себя счастливым в жизни.