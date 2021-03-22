Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен

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По законам колористики использовать более трех цветов в интерьере нежелательно. Но только в том случае, если вы не умеете грамотно это делать. На самом деле не существует никаких запретов в плане сочетания цветов. Хороший дизайнер способен объединить даже красный с розовым так, что это будет выглядеть очень "вкусно".

Удачным решением будет взять за основу один базовый цвет, добавить в него 1-2, которые дополняют, и один акцентный. Помните, что древесина и другие материалы также считаются как отдельные цвета. Например, если вы выбрали для стен белый цвет и дополнили его деревом на полу, у вас есть идеальный фон. Мебель и текстиль в таком случае могут быть либо в оттенках бежевого и серого.

При выборе цвета для стен прежде всего стоит обратить внимание на освещение комнаты. Для темных помещений лучше использовать светлые оттенки теплых цветов, приближенных к желтого и оранжевого. Это позволит сделать комнату светлее и уютнее. Для светлых комнат можно использовать почти все цвета, но стоит избегать насыщенных теплых: желтого, оранжевого, красного. Эти цвета будут делать комнату "жарче".

Светлые оттенки создают ощущение большего пространства, а темные, наоборот, визуально уменьшают помещение, но позволяют сделать его более уютным и камерным. Если выбираете для стен темный цвет, необходимо использовать его и для потолка. Такой прием позволит достичь максимальной целостности интерьера и создаст интересный эффект.

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Чем ярче цвет, тем меньше его должно быть использовано. Красный стимулирует кровообращение и возбуждает чувства. Желтой тонизирует и создает позитивный настрой. Голубой успокаивает и помогает сконцентрироваться. Зеленый расслабляет. Поэтому для спальни лучше выбрать оттенки голубого или зеленого. Для кухни подходящими будут красный, оранжевый, желтый и зеленый. В кабинете уместными будут синий, голубой или зеленый.

С помощью цвета можно визуально изменять геометрию помещения. В узком длинном помещении дальняя стена будет выглядеть ближе, если покрасить ее в яркий цвет.

Обычно стены к покраске подготавливают идеально ровными, но использование фактуры также возможно. Стоит лишь учитывать, что активная фактура на стенах делать выбранный цвет немного темнее.

Лучшим вариантом является матовая покраска. Глянцевая краска на стенах выглядеть неуютно, поэтому не следует использовать его для жилых помещений.

Интерьер кухни должен максимально подчеркивать ее практичность, многофункциональность и комфорт. В этом помогает дизайн в серых оттенках через многогранность и нейтральность. Цвет успокаивает, не давит на подсознание. Сейчас он считается ультрамодным, поэтому подходит для любых стилевых решений.