 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 45
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 180
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 729
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1017
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2349
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1071
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 783
Фото
Все фото
6
14
8
12
12
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Дизайнерская хитрость в ремонте делает жизнь более экономной
Дизайнерская хитрость в ремонте делает жизнь более экономной
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1071
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 468
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 810
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 234
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 657
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 17:42

Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
6

  Комментировать

Советы дизайнеров как выбрать цвет стен
Фото: designchat.com
Советы дизайнеров как выбрать цвет стен
Советы дизайнеров как выбрать цвет стен
Советы дизайнеров как выбрать цвет стен
Советы дизайнеров как выбрать цвет стен

По законам колористики использовать более трех цветов в интерьере нежелательно. Но только в том случае, если вы не умеете грамотно это делать. На самом деле не существует никаких запретов в плане сочетания цветов. Хороший дизайнер способен объединить даже красный с розовым так, что это будет выглядеть очень "вкусно".

Удачным решением будет взять за основу один базовый цвет, добавить в него 1-2, которые дополняют, и один акцентный. Помните, что древесина и другие материалы также считаются как отдельные цвета. Например, если вы выбрали для стен белый цвет и дополнили его деревом на полу, у вас есть идеальный фон. Мебель и текстиль в таком случае могут быть либо в оттенках бежевого и серого.

При выборе цвета для стен прежде всего стоит обратить внимание на освещение комнаты. Для темных помещений лучше использовать светлые оттенки теплых цветов, приближенных к желтого и оранжевого. Это позволит сделать комнату светлее и уютнее. Для светлых комнат можно использовать почти все цвета, но стоит избегать насыщенных теплых: желтого, оранжевого, красного. Эти цвета будут делать комнату "жарче".

Светлые оттенки создают ощущение большего пространства, а темные, наоборот, визуально уменьшают помещение, но позволяют сделать его более уютным и камерным. Если выбираете для стен темный цвет, необходимо использовать его и для потолка. Такой прием позволит достичь максимальной целостности интерьера и создаст интересный эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбрать и не пожалеть: показали хорошие обои в спальню

Чем ярче цвет, тем меньше его должно быть использовано. Красный стимулирует кровообращение и возбуждает чувства. Желтой тонизирует и создает позитивный настрой. Голубой успокаивает и помогает сконцентрироваться. Зеленый расслабляет. Поэтому для спальни лучше выбрать оттенки голубого или зеленого. Для кухни подходящими будут красный, оранжевый, желтый и зеленый. В кабинете уместными будут синий, голубой или зеленый.

С помощью цвета можно визуально изменять геометрию помещения. В узком длинном помещении дальняя стена будет выглядеть ближе, если покрасить ее в яркий цвет.

Обычно стены к покраске подготавливают идеально ровными, но использование фактуры также возможно. Стоит лишь учитывать, что активная фактура на стенах делать выбранный цвет немного темнее.

Лучшим вариантом является матовая покраска. Глянцевая краска на стенах выглядеть неуютно, поэтому не следует использовать его для жилых помещений.

Интерьер кухни должен максимально подчеркивать ее практичность, многофункциональность и комфорт. В этом помогает дизайн в серых оттенках через многогранность и нейтральность.

Цвет успокаивает, не давит на подсознание. Сейчас он считается ультрамодным, поэтому подходит для любых стилевых решений.

the-village.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Гонгадзе похоронили возле церкви

На создание первых фотографий тратили 30 мин.

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы

Гривну начали печатать в Украине

Украинские бойцы прорвались из окружения

Intel представила оригинальный процессор

Произошел самый крупный теракт в истории страны

В столицу ввели танки

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 26667
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды Просмотров: 20117
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 9279
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 8938
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 8280
Дом
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
14
 Просмотров: 234
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
8
 Просмотров: 1827
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 9279
Дизайнерская хитрость в ремонте делает жизнь более экономной
Дизайнерская хитрость в ремонте делает жизнь более экономной
12
 Просмотров: 1620
Топ-7 ошибок неопытных дизайнеров интерьера
Топ-7 ошибок неопытных дизайнеров интерьера Просмотров: 972
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
11
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 7
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть