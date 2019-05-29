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среда, 29 мая 2019 16:25

Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
8

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Крыша этого дома имитирует крутые склоны гор.
Фото: beautifullife.info
Крыша этого дома имитирует крутые склоны гор.
Крыша этого дома имитирует крутые склоны гор.
Крыша этого дома имитирует крутые склоны гор.
Крыша этого дома имитирует крутые склоны гор.

Польский архитектор Карина Вищак спроектировала дом в форме гор. В качестве основного материала для строительства выбрала бетон. Это позволило достичь еще большего сходства здания с горными вершинами.

Часть стен архитектор сделала стеклянными. Целью этого было впустить внутрь каждой из комнат большое количество естественного света. Оформила дом в стиле минимализма, пишет beautifullife.info.

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В центре мегаполиса построили жилой дом, который утопает в зелени. Внешне он значительно отличается от своих бетонно-стеклянных соседей. По структуре представляет собой два дуплекса площадью 515 квадратных метров каждый. Имеет 4 этажа. Благодаря огромному количеству растительности, выглядит как оазис посреди асфальтовой пустыни.

beautifullife.info
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