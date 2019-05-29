Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы

Фото: beautifullife.info

Польский архитектор Карина Вищак спроектировала дом в форме гор. В качестве основного материала для строительства выбрала бетон. Это позволило достичь еще большего сходства здания с горными вершинами.

Часть стен архитектор сделала стеклянными. Целью этого было впустить внутрь каждой из комнат большое количество естественного света. Оформила дом в стиле минимализма, пишет beautifullife.info.

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В центре мегаполиса построили жилой дом, который утопает в зелени. Внешне он значительно отличается от своих бетонно-стеклянных соседей. По структуре представляет собой два дуплекса площадью 515 квадратных метров каждый. Имеет 4 этажа. Благодаря огромному количеству растительности, выглядит как оазис посреди асфальтовой пустыни.