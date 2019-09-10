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вторник, 10 сентября 2019 18:43

Необычная крыша превратила дом в идеальное жилье для конспирации
10

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В оформлении дома использовали преимущественно натуральные материалы.
Фото: inhabitat.com
В оформлении дома использовали преимущественно натуральные материалы.
В оформлении дома использовали преимущественно натуральные материалы.
В оформлении дома использовали преимущественно натуральные материалы.
В оформлении дома использовали преимущественно натуральные материалы.

На лесистом берегу залива построили современный семейный дом с "зеленой" крышей. Главный фасад его сделали из стеклянных панелей, что позволило объединить жилое пространство с окружающей средой. К дому пристроили открытую террасу. Рядом построили 22-метровый безбортный бассейн.

Для озеленения крыши выбрали луговые травы. Благодаря этому дом не только особую привлекательность обрел, но и гармонично вписался в местный ландшафт, пишет inhabitat.

В оформлении внутреннего пространства дома использовали преимущественно древесину, в частности сосну, белый дуб и кедр. В качестве дополнительных материалов взяли бетон и кортеновскую сталь.

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На поросшем лесом берегу соорудили комфортабельный дом. Спроектировали его как экологически дружелюбное жилье. В качестве основных материалов использовали древесину, бамбук, камень и сталь. Крышу оснастили солнечными панелями.

inhabitat.com
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10
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