Назвали цвета интерьера, которые повышают работоспособность

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Правильно подобранные цвета в комнате способствуют не только отдыха, но и настройке на работу. следует знать, что монохромные тона навевают скуку. Оранжевый, желтый, синий или зеленый улучшают творческие способности в процессе работы.

желтый

Ясность мышления в рабочем пространстве повышают штрихи желтого цвета. Это также помогает создавать более оптимистичную и веселую обстановку, поэтому работа будет более приятной.

Этот цвет должен использоваться в малых дозах, чтобы не терять концентрацию.

голубой

Этот оттенок помогает улучшить объем памяти, создает спокойную обстановку и расширяет воображение. Все это делает его идеальным цветом для моментов работы, которые требуют большой креативности.

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розовый

Пространство в таких светлых тонах добавляет вдохновения. Этот цвет помогает развивать познавательные способности и стимулирует творчество. Оттенки розового цвета в сочетании с белым создают идеальное пространство для тех, кому нужен покой и сосредоточенность на рабочем месте.

синий

Синий обязательно должен присутствовать во всех рабочих пространствах. Этот цвет борется со стрессом, поэтому важно сохранять спокойствие и порядок во время работы. Он приносит стабильность и идеально подходит для создания среды, способствующей концентрации. Лучше всего применять его в наиболее актуальных деталях, таких как фон стены.

зеленый

Зеленый добавляет спокойствия и безмятежности. Хорошо сочетается с серебристым оттенком. Это не только придаст концентрации, но и помогают держать ум в "чистоте".

оранжевый

Наличие на рабочем столе чего оранжевого дает почти такой же эффект, как и кофе. Это помогает оставаться активным, поэтому работа будет выполняться лучше. Это поощряет креативность, а также способность фокусироваться на одной деятельности.

Средиземноморский стиль сочетает в себе традиции стран северного побережья Средиземного моря, в частности Испании, Греции, Италии. Перекликается с рустованным стилем, допускает вкрапления арабских мотивов. Для средиземноморского стиля характерно использование имеющихся в природе оттенков, натуральных материалов, природных грубоватых текстур. Типично большое количество живых растений и текстиля. Одобряется присутствие в интерьере мозаики. Ею украшают стены, пол, мебель и аксессуары.