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четверг, 15 августа 2019 16:50

Наслаждение для глаз: дом на склоне захватывает невероятным видом на гавань
17

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Оформление дома пытались сделать максимально нейтральным, чтобы внимание с интерьера перевести на красоту окружающей природы.
Фото: koichitakada.com
Оформление дома пытались сделать максимально нейтральным, чтобы внимание с интерьера перевести на красоту окружающей природы.
Оформление дома пытались сделать максимально нейтральным, чтобы внимание с интерьера перевести на красоту окружающей природы.
Оформление дома пытались сделать максимально нейтральным, чтобы внимание с интерьера перевести на красоту окружающей природы.
Оформление дома пытались сделать максимально нейтральным, чтобы внимание с интерьера перевести на красоту окружающей природы.

Архитектурная компания Koichi Takada Architects построила на берегу бухты уединенный дом. Место под строительство выбрала на склоне холма, откуда вид на окружающие пейзажи открывается из самых выгодных ракурсов.

Площадь дома составляет 1600 кв м. В нем есть одна хозяйская спальня с отдельной ванной комнатой, четыре гостевые, открытого плана гостиная, объединенная с кухней, домашний кинотеатр, столовая, бар, тренажерная. Есть также открытая терраса с бассейном и зоной отдыха. Дорожка от нее ведет на частный пляж. Указано на сайте Koichi Takada Architects.

Оформили дом таким образом, чтобы на первый план выступал не интерьер, а красота окружающей природы.

"Дизайн не должен быть слишком ярким. Важен не он, а то, как ты проживаешь свою жизнь и как взаимодействуешь с окружающей средой. Наша цель — сделать интерьер почти незаметным. Это то, что мы называем невидимой архитектурой. Атмосфера в таком жилье успокаивает и помогает максимально расслабиться", — считает основатель компании Коичи Такада.

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Для оформления дома использовали естественную палитру: цвета песка, воды и неба, зеленые тона, оттенки дерева. Текстуры тоже выбирали натуральные.

"Мы стремились связать внутреннее пространство дома с внешней средой, создать целостный органический поток, подчеркнуть красоту окружающего ландшафта", — говорят в Koichi Takada Architects.

На 40-метровом обрыве построили двухэтажный дом с многочисленными террасами и безбортним бассейном. Назвали дом Кокоболо — в честь одноименного вида деревьев, растущих в этой местности. Главной изюминкой Кокоболо является невероятный вид на океан и леса, которыми покрыта прибрежная территория.

koichitakada.com
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