На грани фантастики: ресторан дополнили впечатляющими светом и сооружениями

Фото: contemporist.com

Интерьер ресторана Spice & Barley в Бангкоке захватывает с первого взгляда. Все благодаря световой инсталляции, которую сделала фирма архитектуры и дизайна интерьера Enter Projects Asia. Она воплотила в жизнь проект, которому позавидуют многие туристических городов в мире.

Об этом пишет Contemporist.

Ресторан привлекает внимание своей необычной формой и уникальным дизайном. Там есть стеклянный фасад высотой 30 метров, который демонстрирует интерьер ресторана и конструкции из ротанга внутри. Они создают драматическую особенность и загадку.

Также окрашенный золотом ротанг скрывает различные трубы, кондиционирования воздуха и другие коммуникации. Эти скульптурные формы выглядят очень эффектно, как с золота.

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В дизайне сочетаются цифровые 3D-технологии с традиционным искусством и ремеслами. Дизайнеры создали пространство, которое имитирует пиво во время его разливки в бокал.

Графство Марин - одно из самых красивых мест в Калифорнии. На юге она граничит с Сан-Франциско и отделено от города проливом Золотые Ворота. Там закончили строительство жилья для женщины с двумя дочерьми. Дизайнер интерьеров Брэд Крефман хотел создать дом, который бы сохранил историческую атмосферу, но придал ему современной раскрутки.