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воскресенье, 20 октября 2019 23:28

Мужчина потратил 30 лет на создание миниатюрного дома
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Каждая деталь дома, за редким исключением, является ручной работой.
Фото: dailymail.co.uk
Каждая деталь дома, за редким исключением, является ручной работой.
Каждая деталь дома, за редким исключением, является ручной работой.
Каждая деталь дома, за редким исключением, является ручной работой.
Каждая деталь дома, за редким исключением, является ручной работой.

42-летний актер Джон Тренчард из Лондона представил миниатюрную версию загородного поместья в стиле исторических архитектурных памятников Англии.

Работать над своим домом в миниатюре мужчина начал в возрасте 12 лет. На то время планировал сделать только одну комнату. Когда работа была завершена, понял, что не хочет на этом останавливаться. Пишет известное британское издание Dailymail.

За 30 лет миниатюрный замок Джона "разросся" до восьми комнат. Нынче в нем есть приемная зала, холл, мансардная комната, турецкая баня, часовня, винный подвал и даже тоннель для побега.

Каждую деталь дома Тренчард делал вручную, на что потратил тысячи часов. На создание одних лишь лестницы ушел целый год. Сделал их Джон в стиле замков эпохи английского короля Якова I. Сотни часов потратил на то, чтобы вручную нарисовать витражи для окон часовни. Сами окна сделал из прозрачной полиэтиленовой пленки.

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Предметы интерьера Джон изготовил из различных вторичных материалов — от коробки из-под хлопьев до яичных лотков. Кроме того, брав и готовые элементы мебели, предназначенные для кукольных домов.

По словам Джона, на данный момент его творение готово только на одну треть. Мужчина не исключает, что будет работать над завершением проекта в течение всей своей жизни. Нынче планирует достроить минимум 10 новых комнат, в том числе библиотеку, кухню и бильярдную. Также хочет оформить экстерьер, установить миниатюрные дорожные знаки, кафе.

Уникальный дом 36-летнего британца Аарона Вайтсайда возвращает в прошлое. Интерьер этого жилья выдержан в стиле 30-х годов прошлого века. "Самым молодым" предметом в нем является радиола 1950 года выпуска. Кровать, камин, ванна, раковина, стиральная машинка, пылесос, электроплита, весь кухонный инвентарь, буфет и даже декоративные маски — все это довоенных времен. Чтобы быть последовательным, от телевизора и холодильника мужчина отказался.

dailymail.co.uk
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