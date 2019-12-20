Модный тренд: как совместить модный цвет года с другими

Синий цвет придает комнате покоя и удовлетворенности. Когда мы смотрим на море или на синее небо - расслабляемся. Такой же эффект оказывает и синий цвет в интерьере. Но в меланхоличных натур темно-синий ассоциируется с тревогой и депрессией - вызывает уныние и скуку. Поэтому синий цвет в интерьере нужно использовать грамотно.

Синий - хорошо, но его не должно быть много. Нужно разбавлять этот цвет другими оттенками. Идеальное сочетание синего - с белым. Так можно визуально увеличить пространство. Можно выбрать и кремовую палитру - теплую, помещение не будет казаться холодным. Кстати, белый цвет идеален для спальни. Его должно быть больше, а синего - меньше.

Сине-серое сочетание подойдет для оформления интерьера гостиной, спальни, ванной. Например, нейтральный серый и яркие синие акценты - диван, стулья, стол, подушки, картины, шторы.

Также стоит обратить внимание на солнечный желтый - он удачно вписывается в синий интерьер и помогает сделать его ярче и теплее. Не бойся экспериментировать с яркими цветами.

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А еще успешном сочетание - сине-зеленый. Оно вносит глубину, гармонию и живость в интерьер. Плюс сине-зеленая палитра очень положительно влияет на человека: не утомляет, не раздражает, наоборот, успокаивает.

Темный синий цвет зрительно увеличивает помещение, особенно в сочетании с белым. Причем, белый цвет в таком случае лучше использовать для стен и потолка, а синий - для мебели, окон, акцентов. Но могут быть и другие варианты.

Синие акценты - самое правильное решение. Так ты не зацикливаешься на одном цвете. Например, выбери мебель из синей ткани или с синим принтом, обрати внимание на картины, аксессуары, подушки.

С темным синим оттенком хорошо сочетается металл, стекло и светлое дерево. Также не лишними будут зеркала - они сделают пространство светлее и просторнее. Обрати внимание, что с любым оттенком синего лучше сочетать натуральное дерево. Также органично смотреться изделия из лозы, например.

Синий цвет в интерьере у многих, в первую очередь, ассоциируется с морской тематикой. И это не удивительно. Благодаря ему в доме действительно можно создать атмосферу морского отдыха.

За розовым прочно закрепилось значение "женского" цвета. Поэтому и выбирают его в основном для оформления спален для девочек. Хотя на самом деле розовый способен сделать более привлекательным интерьер любой комнаты. И гостиная - не исключение. В розового есть множество оттенков, способных создать уютную атмосферу, успокаивает нервы и помогает расслабиться.