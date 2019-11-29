Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников

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Черный цвет в интерьерах стал модной тенденцией. Благодаря ей дизайн получается выразительным, элегантным и современным.

Со временем возникла необходимость в более ярких цветах. Мода на черный цвет распространяется не только на кухонную мебель, но и на бытовую технику. Она хорошо сочетаются с черными индукционными плитами и темными фасадами мебели.

Черный холодильник для белых шкафов оживляет фасад. Небольшая кухня лучше подойдет для встроенного холодильника.

Ретро-холодильники часто выбирают для кухни в разных стилях. Эти устройства отличаются округлыми, обтекаемыми формами и характерными хромированными ручками.

Он охотно включен в кухню в скандинавском стиле на основе четкого контраста с яркой цветной основой. Прекрасно вписывается и в промышленные интерьеры, и в ретро.

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Черный цвет придает интерьеру элегантный и дорогой вид. Гармоничной комбинация этого цвета с любыми другими тонами. Всего - с оттенками белого и коричневого. Удачно сочетается черный с различными материалами. Подходят от самых дорогих до самых бюджетных, в частности мрамор, металл, стекло, гранит, дерево и даже пластик.