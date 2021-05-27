Модный Инь-Ян: дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры

Фото: facebook.com/OV2.design

Дизайнеры стараются придумать такой дизайн жилья, чтобы подходит женщине и мужчине. Именно таков новая столичная квартира в стиле Инь-Ян, площадью 115 м2.

Об этом пишут на странице OV2 в Фейсбук.

Жилье выдержанное в графитовых тонах, темном дереве и декоративной штукатурке. Они выглядят стильно, лаконично и функционально.

Кухня в себе соединила зону для приготовления пищи, кухонный остров и обеденный стол. В ТВ зоне разместили комфортный диван с подвесным лобби креслом и камин, который добавляет уюта.

Роль основного освещения выполняют led-ленты, которые "перетекают" с потолка на стены.

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Центральное место в спальне занимает кровать, а на стене - шпонированные панели и декоративная штукатурка. За стеклянной тонированной перегородкой находится вместительная гардеробная комната с будуарный столиком и зеркалом.

В хозяйственном санузле визуально поделили пополам комнату на два цвета от потолка до пола.

Современные дома стильно оформлять в трех цветах. Можно подбирать их различные оттенки, как сделали дизайнеры в двухэтажном доме в селе Вита-Почтовая вблизи столицы. В жилье площадью 184 м2 объединены серый и графитовый цвет.