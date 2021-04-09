Модная однушка: дизайнеры показали места для ярких акцентов

Фото: instagram.com

В одной комнате можно вместить спальню, гостиную и кухню. При этом не потерять шика и стиля.

Это доказывают дизайнеры S + O architects. Результаты работы выложили на своей странице в Іnstagram.

Они обустроить квартиру в жилом комплексе Crystal Park в Шевченковском районе. Она была почти без межкомнатных перегородок, поэтому перепланировка было минимальным.

Панорамные окна и терраса выходят на парк Пушкина. Поэтому основным пожеланием заказчика была максимальная открытость планирования. Основной задачей стояло сделать открытое пространство с акцентом на натуральные материалы, которые гармонично смотрелись на фоне природы.

Нужно было найти баланс и придать квартире индивидуального шарма, и все же реализовать свое видение в пределах бюджета, который выделил заказчик. В интерьере использовали природные материалы - натуральное дерево (паркет и некоторые мебель). Для выразительности - яркий красный диван, который стал центром пространства.

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Вся мебель для проекту заказали у украинских производителей. Бюджет ремонта составил 28 000 долларов.

Отделка в белой комнате однотонное и спокойно. Стену красят или выкладывают светлой кирпичом. Чаще всего это одна акцент стена возле кровати. Такой вариант подойдет для помещений в стиле лофт. К таким стен подходит любое напольное покрытие имитирует дерево. Чтобы спальня не ассоциировалась с больничным помещением, стоит разбавить ее декором. Это могут быть как акцентные яркие детали. Распишите стены всевозможными рисунками и узорами или украсьте ее красивыми картинами и памятными фотографиями. Добавьте в интерьер растения, положите на пол коврик.