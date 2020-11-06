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Минимализм в комнате: 5 особенностей стильного дизайна
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Минимализм в интерьере: как обставить стильно комнату
Фото: eden.ua
Минимализм в интерьере: как обставить стильно комнату
Минимализм в интерьере: как обставить стильно комнату
Минимализм в интерьере: как обставить стильно комнату
Минимализм в интерьере: как обставить стильно комнату

Стиль минимализма в доме всегда создает ощущение убранного жилья. Такой интерьер выглядит очень стильно и изящно. Это очень популярное направление в дизайне. Основными характеристиками являются прямые линии, сплошные поверхности, низкая мебель и нейтральные оттенки.

Термин "минимализм" впервые начал использоваться в середине 60-х годов XX века преимущественно в контексте скульптур Роберта Морриса и Дональда Джадда. После этого, постепенно минимализм стал переходить во все сферы деятельности - от моды и музыки к дизайну и архитектуре.

Особенности минимализма:

1. Планирование не предусматривает деления на комнаты; мебель, ткани или стеклянные перегородки играют роль разделителей.

Должно быть поменьше предметов и деталей, которые действительно используются. Это создаст пространство, в котором будет комфортно находиться каждому.

2. Белый цвет является основным цветом для этого стиля. В качестве альтернативы можно выбрать нейтральные цвета - бежевый, серый. Чтобы сделать акценты, вы можете использовать любой яркий цвет, но только один.

3. В современном минималистическом дизайне акцент делается на острые геометрические формы и асимметрию.

Минималистичный дизайн интерьера в нейтральных тонах может быть немного однообразным и невзрачным, но существует один идеальный трюк, который способен исправить это: текстура. Добавьте интересных фактур: большую рогожку используйте для обивки дивана, жаккардовые ткани с фактурным рисунком - для подушек, велюр идеально впишется в интерьер как декор окон.

4. Блестящие поверхности и прямые линии выглядят потрясающе в этом интерьере. Детали должны быть изготовлены из нержавеющей стали или хрома.

В то время, как минимализм предполагает сдержанность во всем, вы можете не сдерживать свой полет фантазий в миксовании различных фактур и текстур: хромированные детали, декоративный камень, мягкие велюровые шторы, ковры из шерсти - все это отлично работает до тех пор, пока вы придерживаетесь одну цветовую гамму.

5. На пол укладывают ламинат, линолеум или каменные плиты. Необходимо предусмотреть достаточное пространство для хранения всех ваших вещей.

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Не выбирайте сложные, ветвистые формы, замысловатые элементы декора, яркие цвета. Не поддавайтесь на мимолетные тренды, не загромождайте пространство ненужными вещами.

Простота и функциональность являются основными принципами скандинавского дизайна. В результате пространство наполнится светом, легкостью, беззаботностью и чувством единства с природой.

Основными тенденциями в интерьерах Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии есть природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора. Благодаря простому шика без лишней суеты, скандинавский дизайн завоевал поклонников по всему миру.

eden.ua
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