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суббота, 05 октября 2019 01:35

Миф или реальность: каким советам по хозяйству можно верить
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Сегодня в интернете можно встретить сотни советов, как сделать нашу повседневную жизнь немного проще. Но так ли они действенны на самом деле?

11 самых необычных советов по уходу за домом - все ли приемы оправдывают ожидания, отвечают эксперты.

Совет 1: Если раковина забилась, достаточно залить в сток немного лимонного сока и подождать 5 минут.

Эксперт: "Обычно причина засора в раковине – остатки еды. Вы когда-нибудь видели, чтобы лимон растворял еду? Если под рукой нет специального средства, а засор нужно прочистить срочно, поможет следующий способ: засыпаем 3-4 столовых ложки соды в сток, и заливаем стаканом уксуса. Даем пене сойти и промываем водой. Для более серьезных засоров подойдет смесь 1 к 1 любого хлорсодержащего средства и средства для мытья посуды. Оставьте ее в стоке на пару часов и смойте обильным количеством воды. Средство для посуды смоет жир со стенок слива, а хлористое продезинфицирует его".

Совет 2: Удалить шерсть домашнего питомца с мебели легко, если надеть на руку резиновую перчатку, смоченную в воде, и провести по поверхности.

Эксперт: "Это работает. Если нет специальной щетки с резиновым ворсом для очистки мебели и ковровых покрытий от шерсти, то резиновая перчатка может значительно облегчить сбор шерсти. Поставьте емкость с водой рядом с очищаемой поверхностью, чтобы вовремя смывать с перчатки собранную шерсть водой для дальнейшей очистки, это сэкономит ваше время на походы к раковине каждую минуту".

 

Совет 3: От неприятного запаха в холодильнике поможет избавиться стакан с несколькими чайными пакетиками, оставленный внутри на 5-6 часов.

Эксперт: "Если неприятный запах не сильно выражен, этот способ может помочь, поскольку чай имеет абсорбирующее свойство. Но стакан с пакетиками чая не способен полностью избавить холодильник от запаха, который появился от испорченных продуктов. В таких случаях необходимо провести полную очистку поверхностей с помощью дезинфицирующих средств, устранить причину возникновения запаха, и только после этого можно поставить стакан с чаем".

Совет 4: Очистить микроволновую печь от жирного налета можно, поставив на 5 минут нагреваться блюдце со смесью 1 к 1 из чистой воды и 9% уксуса.

Эксперт: "Метод действительно поможет справиться с застывшим жиром на стенках печи, но будьте готовы к тому, что запах после этой процедуры в кухне будет невыносимым. Лучше использовать специальные моющие средства, которые можно нанести на стенки, оставить на 5 минут, и без особого труда смыть пятна".

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Совет 5: Удалить жирные пятна с одежды, пока они еще свежие, можно с помощью средства для мытья посуды. Просто нанесите немного на пятно, оставьте на 10 минут, и тщательно смойте.

Эксперт: "Метод может помочь, если жир пищевой и пятно еще не успело засохнуть. В остальных случаях поможет, скорее всего, только химчистка".

Совет 6: Избавиться от затхлого запаха в шкафах поможет обычная пачка соды. Просто откройте ее и поставьте на одну из полок, ваше белье и одежда останутся свежими, даже если пролежали полгода в ожидании подходящего сезона.

Эксперт: "Отличный совет. Убирая летние или зимние вещи, ставьте на полку банку с содой. К нужному сезону они останутся свежими. Еще один прием: пропитайте папирусную бумагу любимым парфюмом положите на полку. Сверху разложите одежду. Благодаря этому ваши вещи всегда будет иметь тонкий аромат ваших любимых духов."

 

Совет 7: Вместо льда в напитки кидайте предварительно замороженный виноград. Это охладит напиток не хуже льда, но при подтаивании виноград не разбавит ваш напиток водой, сохраняя его консистенцию.

Эксперт: "Хорошая идея. Кстати, это еще и отличный способ быстро сделать полезную охлажденную воду: достаньте замороженный виноград, ударьте пару раз по пакету молотком для отбивания мяса, чтобы слегка нарушить целостность шкурки ягод, и бросьте ягоды в термос с чистой питьевой водой. Виноград подтает, охладит воду и слегка подсластит ее фруктозой. Получится вкусный и полезный напиток на весь день".

Совет 8: Очистить вазы и стеклянные бутылки с узким горлышком можно и при помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёплой мыльной воды и потрясите.

Эксперт: "Главное правильно выбрать крупу: пшено, перловка или гречка достаточно крупные и тяжелые, поэтому не стоит использовать их для чистки изделий из тонкого стекла. Манная крупа не подойдет – она только прилипнет к внутренней поверхности. Лучше всего поможет справиться с грязью и не повредит посуду обыкновенный белый рис".

Совет 9: Пересоленный суп можно спасти, если положить в него одну большую очищенную картофелину и проварить. Корнеплод впитает лишнюю соль и поможет восстановить вкусовой баланс.

Эксперт: "Такой способ сработает, только если суп пересолен не очень сильно. В другом случае единственное, что может спасти блюдо – вода. Влейте в кастрюлю такое количество жидкости, которое сможет нейтрализовать переизбыток соли (проверяйте по вкусу), тщательно перемешайте и прокипятите суп еще раз".

 

Совет 10: Отчистить белые кроссовки или кеды от загрязнений поможет обычная зубная паста. Нанесите ее на пятно, потрите щеткой и смойте теплой водой – ваша обувь стала как новая!

Эксперт: "Этот метод действительно работает, только придется немного повозиться с сильно въевшимися пятнами: нужно оставить средство на обуви на 10-15 минут и только потом приступать к дальнейшим действиям".

Совет 11: Если на деревянной мебели появились царапины, не торопитесь ее выкидывать: реанимировать изделие можно с помощью обычного грецкого ореха. Натрите им царапины, и стул, стол или тумба будут выглядеть как новые.

Эксперт: "Грецкий орех поможет в тех случаях, когда изделие изготовлено из дуба или "под дуб". В остальных случаях грамотнее всего провести несколько более глобальных, но действенных процедур: снять лакокрасочное покрытие, сделать шлифовку поверхности и потом заново нанести краску на предмет мебели".

Белый цвет в интерьере хоть и маркий, но он положительно влияет на физическое состояние человека. Он помогает всегда быть в тонусе, наполняет энергией. С ним вы отбросите все свои переживания, страхи. Белый цвет стимулирует работу органов зрения и эндокринной системы и даже может помочь очистить ваш организм от ненужных шлаков и токсинов. Правда с белым необходимо соблюдать и некоторую осторожность, переизбыток этого цвета грозит раздражительностью и быстрой утомляемостью.

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