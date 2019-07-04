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пятница, 05 июля 2019 13:58

Лучше любой ванной: показали невероятные примеры уличного душа
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Водные процедуры в таком райском уголке будут приносить сплошное удовольствие.
Фото: home-designing.com
Водные процедуры в таком райском уголке будут приносить сплошное удовольствие.
Водные процедуры в таком райском уголке будут приносить сплошное удовольствие.
Водные процедуры в таком райском уголке будут приносить сплошное удовольствие.
Водные процедуры в таком райском уголке будут приносить сплошное удовольствие.

Купание в летнем душе — отличный способ освежиться в жаркий день. Обустроить такую ​​конструкцию не сложно. Главное — выбрать уютное место и правильные материалы. К примеру, чтобы дольше сохранялась прохлада, выбрать лучше натуральный камень: этот материал медленно поглощает и выделяет тепло. Альтернативный вариант — бамбуковые доски, плитка. Они тоже устойчивы к воде, но нагреваются быстрее.

Подборку идей для оформления летнего душа подало издание home-designing.

В представленных вариантах предлагается использование натуральных материалов — камня или дерева. В качестве декора — живые растения, каменные скульптуры, галька.

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Водные процедуры превратятся в сплошное удовольствие в ванной, стилизованной под SPA. В такой комнате можно будет расслабиться и успокоить нервы, привести в порядок мысли и восстановить силы.

home-designing.com
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