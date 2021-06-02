Летний отдых на вилле с бассейном: показали впечатляющее жилье

Фото: archdaily.com

В Бразилии закончили строительство семейной резиденции, от которой захватывает дух. Она имеет площадь 300 м² с просторным двором, которое украшает бассейн. Вокруг растут экзотические растения.

Здание состоит из двух взаимосвязанных блоков, "гостиной" и "спальной зоны". Оба поддерживают постоянный визуальный связь с садом и главным домом.

Дизайн интерьера был разработан и разработан Maresca Interiors. Подход нашел равновесие с архитектурой, включая ощущение места, связанного с местными традициями.

"Мы искали вдохновение в местной растительности, в окружающей архитектуре. Хотели вернуться к" основам ", чтобы восстановить связь с природой. Архитектурная ответ позволила целостный подход к восстановлению потребителя с природой. Мы хотели, чтобы архитектура работала с ландшафтом, а не приспосабливалась к нему. Сохраненный зрелый сад послужил опорой для того, чтобы новый дом у бассейна вращался вокруг. Внутренние пространства были открыты, чтобы стать внешними комнатами, сливаются с садом. Сад стал сердцем здания ", - пояснил дизайнер Марсело Аниелло.

Большие раздвижные панели высотой 3,5 м и шириной 4 м для гостиной открывают внутреннее пространство к террасе у бассейна, позволяя сада расширяться внутри.

Спальное крыло "завернуто" в местные эвкалиптовые палочки, фильтруя естественный свет через фасад. Это создает ощущение покоя, но сохраняет приватность снаружи.

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Мебель разрабатывали и изготавливали местные ремесленники со строго местных материалов. Искусство, часть которого происходит от коренных племен Амазонки и от местных художников.

Архитектурная компания Studio de.materia завершила строительство двух гостевых домов в Карпаче. Это польский горнолыжный курорт у подножия горы Снежка. Эти четырехэтажные современные апартаменты мало выбиваются из общей картины природы. Все благодаря приглушенных тонах и сочетанию камня и дерева. Для легкости и большего проникновения света, в доме много стеклянных стен.