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вторник, 31 августа 2021 12:55

Квартира в светлых оттенках: как совместить цвета для увеличения пространства
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Интерьер 2021: как совместить цвета для увеличения пространства
Фото: facebook.com/OV2.design
Интерьер 2021: как совместить цвета для увеличения пространства
Интерьер 2021: как совместить цвета для увеличения пространства
Интерьер 2021: как совместить цвета для увеличения пространства
Интерьер 2021: как совместить цвета для увеличения пространства

Легкость дизайна и теплую обстановку создают молочные, коричневые и графитовые цвета. Их свободно можно совмещать. Не менее важное удачное сочетание материалов и текстур.

Об этом пишут дизайнеры OV2 в Фейсбук.

На первом этаже просторная кухня, гостиная и обеденная зона. Там дизайнеры скомбинировали деревянные панели и керамогранит. Дополнением стал камин. Кухня выглядит лаконично благодаря гладким матовым фасадам.

Также нашли место для размещения и кухонного острова, и для обходного стола, занимает центральное место в комнате. Создали хорошую лобби зону у окна с мягкого подоконник.

Есть два домашних кабинеты для комфортной работы владельцев.

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На втором этаже специалисты объединили спальню, лаунж зону у окна и гардеробную комнату. Их выполнили в светлых оттенках, а в роли акцента выступила стена из стекла и дерева.

Две детские комнаты имеют дизайн с преобладанием деревянных элементов, которые добавляют уюта. В санузлах удачно скомбинировали серый цвет с текстурой дерева.

Институт цвета Pantone подобрал соседей для дополнения оттенка марсала. Это черничные, красные и древесные тона. Для получения современного формата актуально применение в интерьере с зелеными, синими или бирюзовыми оттенками.

Бледно-голубой создаст спокойную обстановку, а насыщенный бирюзовый придаст энергичности и яркости.

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