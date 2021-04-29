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четверг, 29 апреля 2021 14:02

Квартира мечты: дизайнеры закончили впечатляющий ремонт в модных тонах
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Интерьер 2021: дизайнеры поразили шикарным ремонтом столичной квартиры
Фото: facebook.com
Интерьер 2021: дизайнеры поразили шикарным ремонтом столичной квартиры
Интерьер 2021: дизайнеры поразили шикарным ремонтом столичной квартиры
Интерьер 2021: дизайнеры поразили шикарным ремонтом столичной квартиры
Интерьер 2021: дизайнеры поразили шикарным ремонтом столичной квартиры

Дизайн жилья в темных тонах сейчас на пике популярности. Это доказывает столичная квартира 75 м2. Во время ее ремонта использовали цвета коричневый, графитовый и серый.

Об этом пишут дизайнеры на странице OV2 в Фейсбук.

Интерьер кухни-гостиной выполнен в серых оттенках с деревянными и графитовыми элементами. Кухню и гостиную условно разделяет остров для приготовления пищи с хромовой вытяжкой, а также обеденный стол на четырех человек.

Справа от дивана по графитовой тонированной перегородкой находится санузел, полностью поддерживает стилистику квартиры. Стекло полностью тонированные со стороны гостиной.

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Спальня спроектирована исключительно для сна и качественного отдыха, ведь в ней нет ничего лишнего. Даже без привычного TV. Но нашлось место для небольшой гардеробной.

Рабочий кабинет объединили с балконом, где разместили лаунж зону с панорамными окнами. Идеальное сочетание - после плодотворной работы можно посидеть с чашечкой кофе.

Кухня - как авто, при одинаковом экстерьере начинка может быть разной. При заказе мебели утверждается ее комплектация, непосредственно влияет на функциональные возможности, гарантийный срок и стоимость. По незнанию деталей, заказчик может быть обманутым. Чтобы этого не произошло, надо знать, что проверять на установке.

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