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четверг, 10 сентября 2020 10:05

Кухонные лайфхаки: как вместить вещи в тесной комнате
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Идеи хранения кухонных принадлежностей: крутые хитрости для тесной комнаты
Фото: zelenasadyba.com.ua
Идеи хранения кухонных принадлежностей: крутые хитрости для тесной комнаты
Идеи хранения кухонных принадлежностей: крутые хитрости для тесной комнаты
Идеи хранения кухонных принадлежностей: крутые хитрости для тесной комнаты
Идеи хранения кухонных принадлежностей: крутые хитрости для тесной комнаты

Сколько бы не было на кухне места его все время не хватает. Там надо вместить множество мелочей. Что уж говорить владельцам небольших помещений. В таком случае стоит фантазировать и приспосабливаться.

1. Крупы лучше хранить в стеклянных или пластиковых контейнерах, которые плотно закрываются. Чтобы они не теряли вкусовых качеств, лучше выбирать небольшие банки.

2. Небольшие пакетики со специями могут создать настоящий хаос. Для их хранения лучше использовать специальные стеклянные баночки, которые можно делать самостоятельно. Например, это могут быть баночки от детского питания, контейнеры от "тик-таковую", небольшие бутылочки с крышками. С помощью креплений их можно держать на внутренней стороне дверцы шкафа.

Еще один удачный вариант - выдвижная узкая вертикальная шкафчик рядом с холодильником.

3. Крышки кастрюль часто мешают на кухне, потому что отнимают много пространства. Их можно держать в ящике с посудой, если отделить их перегородкой. На этапе "конструирование" кухни, в верхней части ящички с посудой можно сделать выдвижную "внутреннюю" ящик для крышек.

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4. Кастрюли и сковородки не обязательно класть в выдвижной ящик. Можно подвесить их для сохранения пространства. Это можно сделать с помощью крючков на стене или перфорированной доски.

5. Моющие средства для кухни принято хранить под раковиной. Там их можно перелить в бутылки с пульверизаторами и подвесить на перекладину. Или составить в контейнеры или корзины. А перчатки можно прикрепить на дверцу шкафа с крючки.

Освещение завершает или портит комнату. Особенно это касается кухни. Именно здесь собирается вся семья или гости.

Скандинавский, современный или индустриальный стиль требуют различных моделей люстры. Они доступны в различных стилях и вариантах. Особенно популярными для кухни является потолочные светильники с круглым абажуром - классика среди потолочных светильников.

zelenasadyba.com.ua
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Дата
10
сентября

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