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суббота, 27 июля 2019 23:28

Кухонные хитрости: показали лайфхак для кухонной утвари
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Фото: idei-dekoru.com

Дефицит места в комнате провоцирует сочинения лайфхаков по организации пространства. Особенно, если это касается кухни.

Там нужно вместить множество вещей. Сложность в том, что их засунешь далеко. Они все должны быть под рукой.

Чтобы правильно обустроить вся кухонная утварь, стоит просмотреть галерею.

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Простота и функциональность являются основными принципами, которые сформировали скандинавский стиль. От этого пространство наполнилось светом, легкостью, беззаботностью и чувством единства с природой.

Основными тенденциями в интерьере являются природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора.

idei-dekoru.com
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