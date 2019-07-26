Кухонные хитрости: показали лайфхак для кухонной утвари

Дефицит места в комнате провоцирует сочинения лайфхаков по организации пространства. Особенно, если это касается кухни.
Там нужно вместить множество вещей. Сложность в том, что их засунешь далеко. Они все должны быть под рукой.
Чтобы правильно обустроить вся кухонная утварь, стоит просмотреть галерею.
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Простота и функциональность являются основными принципами, которые сформировали скандинавский стиль. От этого пространство наполнилось светом, легкостью, беззаботностью и чувством единства с природой.
Основными тенденциями в интерьере являются природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора.
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