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вторник, 28 мая 2019 16:25

Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
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В 19 веке S'Estaca принадлежал австрийскому эрцгерцогу и принцу Великого герцогства Тосканского Людвигу Сальваторе Австрийскому.
Фото: homeadverts.com
В 19 веке S'Estaca принадлежал австрийскому эрцгерцогу и принцу Великого герцогства Тосканского Людвигу Сальваторе Австрийскому.
В 19 веке S'Estaca принадлежал австрийскому эрцгерцогу и принцу Великого герцогства Тосканского Людвигу Сальваторе Австрийскому.
В 19 веке S'Estaca принадлежал австрийскому эрцгерцогу и принцу Великого герцогства Тосканского Людвигу Сальваторе Австрийскому.
В 19 веке S'Estaca принадлежал австрийскому эрцгерцогу и принцу Великого герцогства Тосканского Людвигу Сальваторе Австрийскому.

Актер Майкл Дуглас выставил на продажу свое испанский имение S'Estaca. Выручить за эту недвижимость надеется чуть более $32 млн. Это почти в два раза меньше суммы, которую актер хотел получить во время первой попытки продать S'Estaca в 2014 году.

Находится собственность Дугласа на острове Майорка. Охватывает более 80 га земли. С одной стороны окружена горами, с другой — морем. Пишет издание Mansion Global.

Кроме главного дома, на территории S'Estaca имеются еще шесть зданий. Часть из них предусмотрены для гостей. Другие представляют собою жилье для прислуги и места общего пользования.

Общее количество спален в S'Estaca — 10. Столько же и ванных. Есть также библиотека, гостиная, кухня и столовая. На территории поместья обустроены несколько лаундж-зон и современный бассейн. С одной стороны внутреннего двора простирается частный виноградник, с другой — оливковые рощи. Есть частный выход к морю и гаражи для лодок.

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В XIX столетии S'Estaca принадлежал австрийскому эрцгерцогу и принцу Великого герцогства Тосканского Людвигу Сальваторе Австрийскому. Приобрел эту недвижимость монарх в 1860-х годах. Почти сразу после покупки начал перестраивать имение, подстраивая его под вкусы одной из своих любовниц.

Синди Кроуфорд приобрела райский уголок на территории элитного жилого комплекса в калифорнийском городе Ла Квинта. Отдала за новую собственность супермодель почти за 50 тысяч долларов.

mansionglobal.com
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