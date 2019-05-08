Красиво и практично: показали элегантные кухни с черным гарнитуром

Фото: homedit.com

Черный цвет — вечная классика. Он всегда выглядит эффектно и солидно. Гармонично сочетается с либо-чем, а потому считается универсальным. Особенно удачно выглядит в паре с белым цветом и древесиной. Подходит под любой стиль: от минимализма до индустриального.

Бояться вводить черный цвет в интерьер — ошибка. Исключением является только слишком маленькие помещения: в таких избыток черного действительно еще больше сузит пространство и создаст угнетающую атмосферу. Пишет издание homedit.

Гарнитур в черном цвете — идеальный выбор для кухни с открытой планировкой. При таком распределения пространства черный поможет визуально зонировать помещение и тем самым придаст ему организованности и аккуратного вида.

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Черный — цвет элегантности и престижа, хорошего вкуса и утонченности. Является эффектным и загадочным, интригующим и притягивающим взгляд. Имеет славу самого таинственного цвета. Идеально подходит для оформления почти любого помещения, кроме спален. Интерьеру придает изящного и сдержанно роскошного вида. В избыточном количестве способен создать гнетущую атмосферу и "обрезать" пространство, визуально его сужая. Избежать этого можно скомбинировав черный с другими цветами.