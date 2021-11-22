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среда, 24 ноября 2021 11:41

Кондиционеры на обогрев — выгодно или нет

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Кондиционеры на обогрев — выгодно или нет
Кондиционеры из среднеценового сегмента окупят себя через 12 месяцев работы на обогрев

Сегодня тарифы на централизованное отопление и природный газ высоки и непредсказуемы, а глобальное потепление изменило привычную температурную кривую климата. Эти обстоятельства актуализировали вопрос и многие задумались, выгодно или нет обогревать помещения с помощью приборов, первоначальное предназначенных которых — охлаждение воздуха? Рентабельно ли купить кондиционер в Киеве или другом городе Украины, и использовать его в осенне-весенний период на обогрев?

Отопление кондиционером — тепло ли?

Несколько десятилетий назад лишь некоторые сплит-системы могли работать на обогрев, да и то лишь при условии, что температура на улице не опускалась ниже 5 градусов мороза. Сегодня практически все бытовые кондиционеры могут обогревать дома и квартиры при падении температуры воздуха на улице до -7...-10 °С. Современные инверторные модели способны обогревать помещения при наружных температурах -15...-20°С, а некоторые и при -25...-30°С. Причем будут делать это также эффективно как твердотопливные или газовые котлы, и лучше, чем батареи централизованного отопления.

Кроме этого, купив кондиционер в Киеве или другом населенном пункте Украины, вы убираете зависимость от сроков начала и конца отопительного сезона, а также получаете возможность быстро регулировать климат в помещении во время морозов. Ну а особых ценителей домашнего интерьера в использовании кондиционера на обогрев привлекает возможность избавить помещения от труб и радиаторов, а также уменьшить площадь или вообще отказаться от котельного помещения.

Нюансы обогрева кондиционером

Купить кондиционер в Киеве и обогревать им квартиру будет выгодно при условии:

• наличия эффективной термоизоляции окон, входной двери и наружных стен;
• покупки не обычной, а инверторной модели кондиционера с категорией А++ или А+++, которая работает при t – 15–30 °С, потребляет электроэнергии на 30 % меньше "обычных" сплит-систем, шумит как листва деревьев при небольшом ветре, рассчитана на круглосуточную работу на срок до 15–25 лет, и весьма экономна с точки зрения редких эпизодов поломки;
• возможности направления потока воздуха строго вниз и монтажа внутреннего блока сплит-системы посередине между полом и потолком;
• характеристики у кондиционера — коэффициента SCOP (тепло): 4,0–5,0;
• учета электроэнергии многотарифным электронным счетчиком;
• наличия альтернативного источника обогрева на случай отключения электроэнергии.

Уточним, что при обогреве квартиры в холода даже недорогим инвертором, экономия электроэнергии, в сравнении с затратами от обычного обогревателя, составит от 50% до 100 %.

Какой купить кондиционер в Киеве для обогрева?

Мы рекомендуем для обогрева следующие инверторные модели кондиционеров:

1. Cooper&Hunter CH-S18FTXN-NG Nordic.
2. Tosot GK-18TS North Plus R32.
3. Cooper&Hunter CH-S18FTXLA-NG Arctic.
4. Tosot GK-24TS North Plus R32.
5. Mitsubishi Electric Deluxe Zubadan MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ.

Это дорогие модели. Если учитывать их работу только на обогрев, то они окупятся через 4 года, а с учетом их работы летом, то через 2 года. Однако в долгосрочной перспективе предложенные кондиционеры самые выгодные, так как их коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP достигает 5,0, и ежемесячные затраты электроэнергии будут мизерными.

Кстати, кондиционеры из среднеценового сегмента с SCOP 3,5–4,0 окупят себя спустя 12 месяцев работы на обогрев, а более дорогие модели с SCOP 4,5–5,0 — через 10,5 месяцев. Однако ежемесячное потребление электричества "середнячком" SCOP 3,5–4,0 будет обходиться на 210 грн. дешевле, в сравнении с оплатой работы дешевого инверторного кондиционера c SCOP 3,0–3,5 (расчет по тарифу 2021 г).

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