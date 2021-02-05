Канат в интерьере: как украсить комнату натуральным материалом

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Канат и веревка придают дизайну оригинальности. Ими можно оплетать мебель: стулья, журнальный столик, кресла, пуфита полке. Кроме красоты и акцентов, это очень практичный предмет интерьера.

Практичность каната трудно возразить. Он выполняет функцию прочного подвеса, который заменит металлические цепи. Для изготовления более мелких и изящных предметов применяют веревки.

Эти материалы хорошо сочетаются с натуральным деревом, камнем, играют в унисон с текстилем, керамикой.

Канатные перегородки тоже не исключение. С ними комната выглядит романтично. Нужно в двух одинаковых по длине планках сделать дырки. В верхнюю планку вставить канатные нити, после чего она крепится к потолку. А нижняя планка крепится на нити и остается висеть. Получается подобие шторы, или крепится к полу и создается ощущение стены. Чем меньше расстояние между нитями, тем плотнее перегородка.

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Не обязательно останавливаться на "натуральном" виде и цвете веревки. Смело перекрашивают ее, сочетайте с нитками и декорируйте.

Сейчас пленочные натяжные потолки начали вытеснять тканевые. Они отличаются экологичностью, поскольку пропускают воздух и пар. Ткань может напоминать сатин, замша или бархат. На ощупь - гладкая потому фактурная, на вид - глянцевая или матовая. По типу полотна бывают сварные и бесшовные. Перед тем, как купить натяжные потолки на тканевой основе, внимательно меряйте длину и ширину комнаты. К полученному результату прибавьте 10 сантиметров с каждой стороны для надежного крепления.