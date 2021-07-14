Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта

Фото: xatynka-mrii.info

Во многих современных квартирах высокая является роскошью. Игра цвета, декор, освещение помогут визуальному восприятию.

Цвет

Холодные светлые тона визуально отдаляют плоскость, поэтому красить низкие поверхности нужно в белые, светло-серые и жемчужные тона. Визуально удаляются предметы, имеющие синий и зеленый цвета. Светло-голубые, серо-голубые, бледно-зеленый цвет применимы в комнатах с небольшой высотой

Создать иллюзию помогут натяжные или подвесные конструкции. Можно обработать потолок полузеркального покрытием, в котором будут отображаться все предметы интерьера и солнечный свет. Благодаря применению данных конструкций можно визуально повысить пространство практически в два раза

Что делать, если потолки низкие и горбатые - построить короб по периметру. Это поможет увеличить высоту, так как получится ощущение куполообразного свода

Подсветка

При создании короба по периметру нужно подсветить центральную часть светодиодной лентой. Оптимальный вариант - конструкция короба матового белого цвета с точечной подсветкой и глянцевый центр. Так центр поверхности будет казаться намного выше

Освещение

При выборе светильника или люстры нужно предусмотреть направление подсветки. Оно не должно светить вниз, делая комнату плоской. Должно быть направлено вверх. Под таким углом потолок визуально станет выше, а сам интерьер начнет выглядеть по-новому.

В помещении с низким потолком не место объемной люстре, части которой свисают вниз. В интерьере такой комнаты рекомендуется использовать светильники лаконичных форм, фиксировались бы на потолке и не привлекали к себе особого внимания. Вариант на шарнирных кронштейнах может быть одним из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной

Чтобы светильников вообще не было на потолке - встроить их в стену. Встроенные варианты последнее время пользуются большой популярностью, так как могут быть различных форм и размеров, с разным типом освещения и размещаться там, где будет наиболее удобно для пользователя. Кроме светильников точечного типа, используют также круглые, квадратные, прямоугольные и другие.

Мебель

Отдавайте предпочтение узким высоким мебели без лишнего декора. Минималистский дизайн, низкие столики и компактные кресла визуально добавляют высоты комнате. Мебель лучше выбирать простые, без лишнего декора.

Текстиль

Шторы должны быть длинными, до самого пола. Проблему решит оптическое вытягивания стен и удаления потолка. Для этого остановите свой выбор на светлых и пастельных цветов текстиля.

Уюта арендованной квартире можно добавить и без ремонта. В то нужно заручиться согласием собственников. Кто не позволит даже диван переставить, а кто-то будет рад обновлению обоев.