Как выбрать тумбочку для спальни под разные стили

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Спальня отвечает за полноценный отдых. Поэтому все предметы интерьера должны быть не только комфортным, но и многофункциональными. Прикроватные тумбочки не исключение. Это не только практичная и удобная для использования в быту приспособления, но и стильный предмет интерьера.

Главным преимуществом прикроватные тумб является их широкий ассортимент. Дополнение интерьера с помощью таких аксессуаров позволит создать более уравновешенную обстановку и создать отличное настроение.

Удобно при обустройстве помещений с нестандартными размерами, чтобы создать собственный стиль комнаты. Наиболее актуальными являются тумбы с высотой верхнего фасада на уровне спального места. В среднем - это стандартные 50 см, что соответствует высоте большинства видов кроватей.

Если в спальне есть габаритный кровать, то идеальным решением станет высокая и вместительная тумба, которая отличается от стандартных размеров. Наиболее распространенным вариантом в этом случае, все же считаются деревянные изделия прямоугольной или квадратной формы, с выдвижными ящиками, дверцами или открытыми полками. Такие изделия отличаются долговечностью и могут стать изюминкой всего интерьера.

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Стандартные тумбы с удобными ножками или устанавливаться на пол. В любом из вариантов, такие изделия считаются достаточно устойчивыми, поэтому прекрасно подходят для установки на них телевизора, невысокого светильника и других предметом.

Для стильного вида жилья, надо следить за дизайнерскими решениями. Тогда интерьер будет со вкусом и в тренде. В этой статье собраны устаревшие и немодные решение ремонта.