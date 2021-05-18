Как вписать новые двери в интерьер: семь советов дизайнера

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Долговечность не основное при выборе межкомнатных дверей. Они делят помещение на зоны и должны вписываться в интерьер. Подбирая окраски, ориентируются на тон мебели, стен или пола.

Как это сделать пишет дизайнер интерьера Юлия Логачева в Инстаграм.

Советы по выбору межкомнатных дверей:

1. Выбирая недорогие модели межкомнатных дверей, покупать глухие полотна или полотна со сдержанной филенкой. Избегать моделей с фигурными вставками из стекла и другими украшениями

2. Нет дешевой фурнитуры. С помощью добротной фурнитуры можно вытащить на уровень простейшую двери

3. Модель, высоту дверей, их цвет, фурнитуру делать одинаковыми во всей квартире

4. Выбирая откатные двери, помнить - у них низкая звукоизоляция и они дороже обычных

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5. Двери со стеклянными вставками пропускают свет, имеют плохую звукоизоляцию, опасны. В спальню, детскую ни в коем случае.

6. Не обязательно делать дверные наличники и плинтус одного цвета

7. Выбрать скрытые двери - без наличников и видимого короба в цвет стен. Потолок визуально выше, помещение - просторнее. Скрытые двери недешевые и в сложные монтаже. Более экономичный вариант - установить обычные двери, красим ее в цвет стены.

Для стильного оформления окна, стоит выбрать определенные карнизы. Они должны быть такими, чтобы скрыть все коммуникационные узлы и не перегружать дополнительным декором пространство. Карниз лучше использовать металлический, а чем пластиковый, тогда штора будет лучше передвигаться.