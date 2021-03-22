Как стильно зонировать комнату керамической плиткой

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Зонирование пространства нужно не только в тесной квартире. В просторной тоже целесообразно для гармоничной организации интерьера. Это волшебная палочка в дизайне для разделения комнаты на видимые жилые зоны.

Эффективно провести зонирование визуальное - с помощью керамической плитки. На стенах чаще всего кладут плиткой одну стену полностью с плавным переходом на другую.

Помочь может разное напольное покрытие. В рабочей зоне кухни кладут плитку, в гостиной - паркет или ламинат. В зонах, которые больше эксплуатируются, нужно использовать более прочные и долговечные покрытия, например, керамическую плитку или керамогранит.

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Для усиления эффекта зонирования стен можно задействовать предметы декора. Для зонирования пола можно например выбрать керамогранит с имитацией древесины с одинаковыми фактурами но разными поверхностями.

Симметрично разделить пространство можно с помощью использования плиток из одной коллекции но разных цветов.

Дизайнер Дмитрий Реутов создал сиреневый интерьер в современной квартире. Сочетание оттенков создало одновременно яркий и расслабляющий вид. Вдохновение для этого проекта черпал из экзотических цветов Ибицы и ее фиолетовых ночей. Округлые формы без острых углов, окна - панорамные иллюминаторы и много акцентов погружает в дизайн будущего.