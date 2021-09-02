Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото

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Чтобы грамотно ремонтировать кухню, необходимо составить план действий. Благодаря рекомендациям дизайнеров и специалистов по ремонту, сможете изучить и воплотить определенный стиль интерьера кухни. Также подобрать нужные элементы дизайна интерьера, выбрать подходящее именно Вам цветовое решение или сочетание цветов и оттенков.

Наиболее подходящими и доступными по цене скромный минимализм, душевный прованс, модный лофт, самобытный кантри. Для косметического ремонта кухни могут быть выбраны не все стандартные ремонтные процедуры, а только их часть с использованием недорогих материалов. Вы можете самостоятельно изменить цвет кухонных обоев с помощью краски и валика. Это минимальные, но заметные изменения.

Или сменить покрытие стен и потолка, по-новому оформить рабочую зону кухни, можно поменять светильники и мебель. Все зависит от финансовых возможностей и Ваших умений в ремонтном деле.

Чтобы самостоятельный ремонт кухни был быстрым и качественным, необходимо четко и грамотно продумать и спланировать каждый этап этого ответственного мероприятия. Самое главное в быстром ремонте, четко и пошагово реализовывать задуманное, предварительно выбрав свободное время, когда никто не будет отвлекать от ремонта кухонного пространства.

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Помогут популярные дизайнерские хитрости: светлые цвета и оттенки в отделке потолка, стен и пола, качественное и яркое освещение, выбор компактной кухонной мебели. Это позволяет реализовать самые разнообразные замыслы по самостоятельному ремонту и дизайну кухни. На кухне в своем доме могут быть целые зоны с местами для приготовления пищи, хранения продуктов, рабочей и обеденной зоны.

Самостоятельный ремонт и дизайн большой кухни в доме, безусловно, более трудоемкий и затратный процесс, но результат того стоит.

Хотите быть в тренде с дизайном квартиры - делайте акцентную стену. Она может отличаться цветом, фактурой, рисунком, материалом и другим. Интерьер получается эффектным, но при этом не слишком активным. В спальной комнате это может быть стена за изголовьем кровати или, наоборот, противоположная стена, в гостиной - стена за диваном или напротив, за телевизором.