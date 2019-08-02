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пятница, 02 августа 2019 23:28

Как превратить спальню в уютный оазис: идеи для вдохновения
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Атмосфера в спальне должна способствовать расслаблению и помогать накопить силы.
Фото: pinterest.com
Атмосфера в спальне должна способствовать расслаблению и помогать накопить силы.
Атмосфера в спальне должна способствовать расслаблению и помогать накопить силы.
Атмосфера в спальне должна способствовать расслаблению и помогать накопить силы.
Атмосфера в спальне должна способствовать расслаблению и помогать накопить силы.

Спальня — это место, в котором должно быть особенно комфортно и уютно. От атмосферы в ней зависит качество сна и настроение, с которым человек вступит после пробуждения в новый день.

Уюта спальни придаст правильное постельное белье. Предпочтение рекомендуется отдать натуральным тканям: они приятны к телу и не провоцируют аллергических реакций. Отличным вариантом для теплого времени года являются лен и хлопок. Фланель — то, что надо для зимы. Хорошо согревать способен также трикотаж, пишет realsimple.

Особенно уютными выглядят комнаты, в оформлении которых достигнут эффект многослойности. Создается он благодаря использованию большого количества текстиля, сочетания различных текстур, цветов и узоров.

Приветливого вида интерьеру спальни придаст наличие декора. Заполнить пространство стоит вещами, которые ассоциируются с приятными событиями и приносят положительные эмоции. Это могут быть фотографии, сувениры, картины, постеры, музыкальные пластинки, растения, различные украшения. На кровать уместно положить дополнительные подушки. В идеале — с вязаными или бархатными чехлами. На окна нелишне повесить шторы: на лето — из тонких натуральных тканей, на зиму — из тяжелых, вроде парчи.

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Добавить в интерьер "теплоты" поможет ковер. Можно выбрать такой, что будет покрывать пол большей части комнаты, или же взять несколько маленьких и разместить их рядом с кроватью, у кресла или подоконниках и под.

Кроме всего, следует позаботиться о правильном освещении. Лампа не должна быть слишком яркой — это приведет к нарушению биоритмов организма. Важно, чтобы свет был мягким, не слишком интенсивным.

К обустройству интерьера спальни следует подходить с особой тщательностью. Если получится создать в этой комнате уютную и спокойную атмосферу, проблем со сном не будет — всегда получится быстро заснуть и полноценно выспаться.

realsimple.com
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