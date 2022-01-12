Как подобрать шторы к обоям: тип, размер, цвет, материал

Подбор штор к обоям имеет важное значение в общем интерьере квартиры. Они должны отлично гармонировать с обоями. Шторы внесут в дизайн помещения логическую завершенность, гармонию, комфорт.

Какой выбрать материал для штор

В интернет-магазине sunny-tm.com большой ассортимент штор, которые идеально подойдут под ваш интерьер. Можно выбрать римские, плиссе и рулонные шторы от Sunny TM, разного размера, фактуры, цветовой гаммы. Для спальни и солнечной стороны следует выбирать шторы из таких тканей, как жаккард, хлопок с полиэстером, лен, тафта, парча. В гостиную отлично подойдут объемные модели из вискозы, велюра, льна, шелка. Материалы хорошо и легко стираются. Если планируете ламбрекены, можно выбрать из бархата, благородной парчи. В детскую необходимо выбирать шторы из натуральных материалов (хлопок и лен).

Как подобрать тип

Перед покупкой штор нужно подумать о плотности и форме ткани полотна. По типу открывания шторы могут быть раздвижные, подъемные, стационарные. По видам шторы есть австрийские, витражные, итальянские, французские, римские, рулонные, плиссе.

Как узнать размер

Измерять шторы нужно после установки карниза. От его конфигурации зависят размеры и варианты оформления оконного пространства. Следует измерить длину карнизе и расстояние от пола до карниза. Если желаете, чтобы шторы лежали на полу, к полученной длине полотна надо добавить 20 см. Если нужен отступ от пола, от общей длины полотна нужно отнять 5 см.

Выбираем цвет штор

Оттенок полотна необходимо подбирать с учетом цвета обоев, потолка. Если в комнате однотонные обои можно сделать яркий акцент на кухонном пространстве. Можно подобрать шторы в цвет не только обоев, но и в оттенок мебели. Универсальными считаются серые, белые, нежно-голубые цвета штор. Занавески нужно подобрать на несколько тонов светлее или темнее самих обоев. Такой подход визуально расширит помещение. Шторы не должны сливаться в один цвет. Это уменьшает визуально пространство. Если окна выходят на северные стороны нужно выбрать полотна теплых тонов.