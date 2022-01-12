Как подобрать шторы к обоям: тип, размер, цвет, материал

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 1359
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3051
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 846
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1404
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 702
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2970
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 657
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 31491
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1917
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20502
Фото
Все фото
8
11
6
5
7
Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал
Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал
Какие цвета увеличивают квартиру: подсказки дизайнеров
Какие цвета увеличивают квартиру: подсказки дизайнеров
Мини-дом удивляет замыслу и комфортом: яркие фото
Мини-дом удивляет замыслу и комфортом: яркие фото
Фантазия поражает: отель на дереве открывает сказочный вид на залив
Фантазия поражает: отель на дереве открывает сказочный вид на залив
Как не осрамиться после ремонта: куда лучше вписать телевизор
Как не осрамиться после ремонта: куда лучше вписать телевизор
Видео
Все видео
Показали видео задержания российского оккупанта Косяка
Показали видео задержания российского оккупанта Косяка
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Интервью
1/5
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 252
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4950
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3690
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 594
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 16:38

Как подобрать шторы к обоям: тип, размер, цвет, материал

  Комментировать

Подбор штор к обоям имеет важное значение в общем интерьере квартиры. Они должны отлично гармонировать с обоями. Шторы внесут в дизайн помещения логическую завершенность, гармонию, комфорт.

 

Какой выбрать материал для штор

В интернет-магазине sunny-tm.com большой ассортимент штор, которые идеально подойдут под ваш интерьер. Можно выбрать римские, плиссе и рулонные шторы от Sunny TM, разного размера, фактуры, цветовой гаммы. Для спальни и солнечной стороны следует выбирать шторы из таких тканей, как жаккард, хлопок с полиэстером, лен, тафта, парча. В гостиную отлично подойдут объемные модели из вискозы, велюра, льна, шелка. Материалы хорошо и легко стираются. Если планируете ламбрекены, можно выбрать из бархата, благородной парчи. В детскую необходимо выбирать шторы из натуральных материалов (хлопок и лен).

Как подобрать тип

Перед покупкой штор нужно подумать о плотности и форме ткани полотна. По типу открывания шторы могут быть раздвижные, подъемные, стационарные. По видам шторы есть австрийские, витражные, итальянские, французские, римские, рулонные, плиссе.

Как узнать размер

Измерять шторы нужно после установки карниза. От его конфигурации зависят размеры и варианты оформления оконного пространства. Следует измерить длину карнизе и расстояние от пола до карниза. Если желаете, чтобы шторы лежали на полу, к полученной длине полотна надо добавить 20 см. Если нужен отступ от пола, от общей длины полотна нужно отнять 5 см.

Выбираем цвет штор

Оттенок полотна необходимо подбирать с учетом цвета обоев, потолка. Если в комнате однотонные обои можно сделать яркий акцент на кухонном пространстве. Можно подобрать шторы в цвет не только обоев, но и в оттенок мебели. Универсальными считаются серые, белые, нежно-голубые цвета штор. Занавески нужно подобрать на несколько тонов светлее или темнее самих обоев. Такой подход визуально расширит помещение. Шторы не должны сливаться в один цвет. Это уменьшает визуально пространство. Если окна выходят на северные стороны нужно выбрать полотна теплых тонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как подобрать шторы к обоям: тип, размер, цвет, материал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Вдохновлявшая Пикассо и Шагала украинка очаровала мир наивностью

Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич

Украиной прокатилась волна арестов

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

Самое читаемое
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 Просмотров: 21807
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился Просмотров: 12069
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 11583
На мексиканском отдыхе: &quot;богиня&quot; Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини
На мексиканском отдыхе: "богиня" Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини
10
 Просмотров: 7839
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше Просмотров: 7119
Дом
Блочно-модульная котельная: применение и комплектация
Блочно-модульная котельная: применение и комплектация Просмотров: 18
Кондиционеры на обогрев — выгодно или нет
Кондиционеры на обогрев — выгодно или нет Просмотров: 90
Ремонт квартиры шаг за шагом
Ремонт квартиры шаг за шагом Просмотров: 18
Строительство домов под ключ
Строительство домов под ключ Просмотров: 36
Кухня в стиле конструктивизм: 8 советов дизайнера
Кухня в стиле конструктивизм: 8 советов дизайнера Просмотров: 27
Больше всего комментируют
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
3
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
2
Как купить квартиру в Киеве
2
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
1
Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий
Голосов: 281
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть