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среда, 25 августа 2021 17:35

Как не попасть на деньги: что нужно продумать заранее в интерьере спальни
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Идеи дизайна большой спальни 2021
Фото: remontbp.com
Идеи дизайна большой спальни 2021
Идеи дизайна большой спальни 2021
Идеи дизайна большой спальни 2021
Идеи дизайна большой спальни 2021

Проблемы созданной дизайна возникают не только в малых помещениях, но и в больших. Спальня площадью 20 кв. м. может стать отличной основой для реализации самых креативных дизайнерских задумок и воплощение всех планов ее жителей.

Для создания безопасного и комфортного интерьера большой спальни важно обратить внимание на соответствие размеров мебели размерами спальни, искусственное и естественное освещение.

Огромной популярностью сейчас пользуется скандинавский стиль - хорошо освещенный, в светлой цветовой гамме, с использованием простых растительных элементов и четких геометрических линий.

Также можно выбирать и классический стиль с симметричнисть, прямые линии, роскошные и обязательно натуральные отделочные материалы. Можно остановить свой выбор на минималистическом стиле или современном хай-тека, этнической или эко-стиле арт-деко или эклектика.

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Для оформления потолка подходят натяжные потолки, декоративная штукатурка или обои. Стены украшают бумажными или бамбуковыми обоями, фактурной, венецианской штукатуркой. Пол оформляется ламинатом или паркетом.

Сейчас есть модная тенденция - обустройство туалетов. Любимый дизайнерский прием - это сооружение конструкции из гипсокартона с раздвижными дверями, внутри которой находятся удобные системы хранения вещей и обуви. Если в спальной комнате есть ниша, то именно ее можно организовать в качестве небольшой гардеробной.

Плавающее кровати сразу удивляет и притягивает к себе взгляды. Несмотря на всю исключительность конструкции, на ней спать удобно. Они станут прекрасным дополнением к любому стилю оформления.

Эти кровати отличаются отсутствием ножек и незаметной основой, создает иллюзию будто кровать висит в воздухе. Они могут нравиться или не нравиться, но интерес вызывают обязательно: на чем держится их вес и как им удается выдерживать нагрузки людей.

remontbp.com
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