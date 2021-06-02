Как не осрамиться с дизайном гостиной: 15 вариантов интерьера

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Стильная гостиная - набор дизайнерских идей и безграничные возможности по реализации собственных желаний. Здесь принято собираться всей семьей, поэтому можно появления и свой вкус и статус.

Чтобы с этим не осрамиться, стоит внимательно подбирать каждую деталь интерьера, будь то занавески на окнах, люстра или обои.

Как сделать дизайн гостиной стильным и практичным:

Стены

Вид стен с декоративной штукатуркой зависит от типа используемого состава. Бывает силиконовая, силикатный, минеральная, акриловая или венецианская штукатурка. После нанесения материала на поверхности стен образуются оригинальные узоры, имитирующие мрамор, камень и другие природные текстуры.

Для обработки отдельных областей используют декоративный камень. Например, каминной зоны, участки у телевизора, дверных проемов или части стены.

Мебель

Можно выбрать готовый комплект, куда входят различные модели диванов, кресло или пара кресел и пуфики. Главное ориентироваться на размеры изделий, простоту в уходе, экологичность и привлекательный внешний вид.

Шторы

Такой вид текстиля позволяет любому интерьеру выглядеть уютно и создает ощущение законченности оформления. Для комнат с окнами на северную сторону актуально использование штор из светлых и легких тканей.

Когда оконные проемы, наоборот, склонны к попаданию большого количества солнечных лучей, следует отдать предпочтение занавескам с плотных материалов.

В моде простота, лаконичность и функциональность, поэтому подбираем изделия без каких-либо четко выраженных принтов и рисунков. Дымка, рулонные шторы или модели из однотонного льна или хлопка является наиболее актуальным вариантом.

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Люстра

При выборе освещения гостиной нужно ориентироваться на размеры в соответствии с площадью помещений и высотой потолков.

Подвесные люстры крепятся к потолку, выпускаются в достаточно широком дизайне и прекрасно подходят для освещения больших площадей. Накладные модели можно назвать идеальным решением для освещения небольших помещений или комнат с низким потолком.

Ковер

В списке актуальных предложений ковровые покрытия из шерсти, вискозы, шелка, джута, хлопка и полиэфира, которые могут иметь любую конфигурацию и окраску.

Небольшие полотна прекрасно подходят для разделения помещения на функциональные зоны. Миниатюрные коврики на полу в гостиной играют декоративную роль.

В квартире-студии легко создать полноценную ночную зону. Для спального места отведите пространство в глубине квартиры в тихой части или у окна. Можно выделять зоны цветом или различными покрытиями пола или стен, но делайте это аккуратно и выборочно. Квартира-студия будет выглядеть больше и просторнее, если она выполнена в едином стиле, в одной цветовой гамме.