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четверг, 27 мая 2021 16:05

Как не ошибиться с ремонтом: выбор правильного карниза
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Интерьер 2021: карниз выбирают минималистичным
Фото: instagram.com
Интерьер 2021: карниз выбирают минималистичным
Интерьер 2021: карниз выбирают минималистичным
Интерьер 2021: карниз выбирают минималистичным
Интерьер 2021: карниз выбирают минималистичным

Для стильного оформления окна, стоит выбрать определенные карнизы. Они должны быть такими, чтобы скрыть все коммуникационные узлы и не перегружать дополнительным декором пространство.

Карниз лучше использовать металлический, а чем пластиковый, тогда штора будет лучше передвигаться. Об этом пишут дизайнеры в Инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n.

Идеальным вариантом будет сделать потолочную нишу под карниз 7-10 см на один слой ткани.

Потолочное крепление карниза - если все потолочные работы уже сделаны, то этот вариант будет идеальным. Хорошо увеличивает высоту потолка и окна.

Можно использовать и карниз "штанга", но в определенном стиле интерьера: скандинавском и прованса.

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Ниша для гардин с подсветкой создаст романтическую атмосферу вечером. Сочетайте цвет штанги с другими металлическими деталями, например, ножками стола или дверными ручками.

Оставляйте расстояние между мебелью и стеной, чтобы штора в дальнейшем не мешала. Карниз и штору делайте от стены к стене, тогда визуально комната будет выглядеть шире.

Гардина для потолочного карниза, должна быть "посажена" на ленту.

Темная квартира - проблема многих владельцев. Существует несколько приемов, чтобы ее решить. Они не требуют больших затрат денег.

Дефицит дневного света плохо влияет на настроение и самочувствие. И может вызвать апатию и депрессию. Я подготовила легкие советы, что можно с этим сделать с помощью дизайна интерьера.

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