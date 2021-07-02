Из будки посреди Нью-Йорка сделали эффектный семейный дом

Фото: thenordroom.com

Удобная усадьба в штате Нью-Йорк похожа на будку в лесу. Ее назвали "Бивер-Брук" и поместили на обложке популярной книги по дизайну интерьеров.

Так пишет издание The Nordroom.

Это жилье в округе Салливан состоит из главного здания и 3 меньших.

Главный дом - это четырехэтажное сооружение. Площадь здания составляет более 330 квадратных метров. Там высокие потолки и большие окна. Деревянные настенные балки и деревянные потолки придают этому пространства сельский вид, стальные лестницы - промышленный оттенок.

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В зоне отдыха висит большой ковер, разделенный меньше полосатым ковром сверху.

Главная спальня имеет наклонные потолки и открытые деревянные балки. Эта комната также украшена большим количеством текстиля, чтобы создать ощущение уюта.

Для отдыха мало продумать дизайн дома. Стоит и со вкусом оформить двор. Для этого подойдет стиль бохо. Он яркий, интересный и творческий. Это о максимальный уют, поэтому должно быть много подушек, пледов, ковриков, гамаков. Но вряд ли понравится перфекционистам, которые любят минимум вещей и свободные поверхности.