Из будки посреди Нью-Йорка сделали эффектный семейный дом

Удобная усадьба в штате Нью-Йорк похожа на будку в лесу. Ее назвали "Бивер-Брук" и поместили на обложке популярной книги по дизайну интерьеров.
Так пишет издание The Nordroom.
Это жилье в округе Салливан состоит из главного здания и 3 меньших.
Главный дом - это четырехэтажное сооружение. Площадь здания составляет более 330 квадратных метров. Там высокие потолки и большие окна. Деревянные настенные балки и деревянные потолки придают этому пространства сельский вид, стальные лестницы - промышленный оттенок.
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В зоне отдыха висит большой ковер, разделенный меньше полосатым ковром сверху.
Главная спальня имеет наклонные потолки и открытые деревянные балки. Эта комната также украшена большим количеством текстиля, чтобы создать ощущение уюта.
Для отдыха мало продумать дизайн дома. Стоит и со вкусом оформить двор. Для этого подойдет стиль бохо. Он яркий, интересный и творческий. Это о максимальный уют, поэтому должно быть много подушек, пледов, ковриков, гамаков.
Но вряд ли понравится перфекционистам, которые любят минимум вещей и свободные поверхности.
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