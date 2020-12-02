Интерьер с характером: венецианская штукатурка творит чудеса

Привычный вид жилья утомляет. Чтобы придать ему характер и изюм, стоит выбрать венецианскую штукатурку. Такой материал будет отлично выглядеть в любой комнате квартиры. Создавая объемные пейзажи или просто переливание, можно из обычной комнаты сделать имение.
Венецианская штукатурка наносится по особым технологиям, ее нельзя просто взять и нанести на поверхность. Нужен специальный профессиональный подход.
Такая штукатурка наносится в несколько слоев -от трех до двенадцати слоев. Каждый должен полностью быть равным Наносится она мазками или пятнами неравномерно. И делают это специально для получения интересного визуального эффекта.
Главной особенностью венецианской штукатурки является ее состав. Она состоит из отходов, оставшихся после обработки мрамора, или таких минералов, как гранит, кварц, малахит и другие. Как правило, это частицы различных размеров, но чем они меньше, тем более гладкой получится плоскость.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
Как и для других ремонтных процедур, в данном случае вам понадобится специальный инвентарь. Каждый из предметов имеет свое предназначение.
Необходимы: грунтовка с кварцевым наполнителем, штукатурная смесь для создания венецианской штукатурки, красители, воск, шкурка мелкой фракции для затирки и шлифования.
Особой должно быть мастерок - с закругленными краями, чтобы не оставлять некрасивых резких следов на поверхности.
Панно из плитки в ванную - лучший вариант декорирования пространства. Разработка уникального дизайна представляет собой сложную задачу, поскольку помещение отличается повышенным уровнем влажности. Поэтому следует использовать специальные материалы.
При формировании облика, стоит сохранять нейтральность ванной комнаты.
Комментарии