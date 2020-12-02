Интерьер с характером: венецианская штукатурка творит чудеса

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Привычный вид жилья утомляет. Чтобы придать ему характер и изюм, стоит выбрать венецианскую штукатурку. Такой материал будет отлично выглядеть в любой комнате квартиры. Создавая объемные пейзажи или просто переливание, можно из обычной комнаты сделать имение.

Венецианская штукатурка наносится по особым технологиям, ее нельзя просто взять и нанести на поверхность. Нужен специальный профессиональный подход.

Такая штукатурка наносится в несколько слоев -от трех до двенадцати слоев. Каждый должен полностью быть равным Наносится она мазками или пятнами неравномерно. И делают это специально для получения интересного визуального эффекта.

Главной особенностью венецианской штукатурки является ее состав. Она состоит из отходов, оставшихся после обработки мрамора, или таких минералов, как гранит, кварц, малахит и другие. Как правило, это частицы различных размеров, но чем они меньше, тем более гладкой получится плоскость.

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Как и для других ремонтных процедур, в данном случае вам понадобится специальный инвентарь. Каждый из предметов имеет свое предназначение.

Необходимы: грунтовка с кварцевым наполнителем, штукатурная смесь для создания венецианской штукатурки, красители, воск, шкурка мелкой фракции для затирки и шлифования.

Особой должно быть мастерок - с закругленными краями, чтобы не оставлять некрасивых резких следов на поверхности.

Панно из плитки в ванную - лучший вариант декорирования пространства. Разработка уникального дизайна представляет собой сложную задачу, поскольку помещение отличается повышенным уровнем влажности. Поэтому следует использовать специальные материалы. При формировании облика, стоит сохранять нейтральность ванной комнаты.