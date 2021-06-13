Идеи от дизайнеров: как стильно хранить бутылки

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Чуть ли не на каждой кухне нужно для бутылок. Удобно, когда они размещены под рукой. Чтобы это организовать можно обойтись без ящиков. Это может быть карго, которое выдвигается вперед. Оно набирает популярность по сравнению с обычными полками

Но оригинально выглядит удобная секция для хранения бутылок. Специальные крепления надежно фиксируют емкости на полках и не позволяют им выпасть или перевернуться при открывании.

Чаще всего размещают такой аксессуар у плиты, иногда приспособлений делают два по обеим сторонам. Для моющих средств бутылочницу монтируют рядом с мойкой. Для масла и круп подойдет размещения ближе к кухонной плите.

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Чаще всего встречаются двухуровневые модели, на которых размещают различные по высоте бутылки. Можно найти и трехуровневые варианты, но в этом случае высокие емкости не поместятся.

Такой способ хранения бутылок на стене - "изюминка" интерьера

Востребованным является вариант шириной 200 мм. При покупке системы хранения, то в комплекте должна быть инструкция по монтажу и элементы крепления.

Обязательно замерьте высоту емкостей, которые будут размещены в верхнем ярусе. Для правильной работы должно быть пространство между задней частью шкафа и фурнитурой, это же нужно и спереди.

Кухни в стиле шале всегда уютные и в коричневых тонах. Они напоминают деревянные домики в горах. Главной составляющей интерьера кухни в стиле шале является гарнитур. От выбора мебели зависит восприятие комнаты, функциональность, эстетичность. Тема дерева прослеживается и в этом случае - часто шкафы делают в тон стен с такой же или похожей древесины.