Идеальный балкон: чем застелить пол для уютной атмосферы

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Пол на лоджии должно быть не только красивым, но и практичным. Должна быть устойчив к перепадам температуры.

Теплый и приятный для ног.

Поверхность выстилают специальной пленкой или покрываем водонепроницаемой штукатуркой. Для теплоизоляции подойдут минеральная вата, пенопласт.

Большие недостатки можно выровнять с помощью стяжки или под настил из дерева установить лаги, которые представляют собой поперечные балки из твердых пород дерева. Грунтовка повышает прочность основания и способствует лучшему скреплению его с покрытием пола. Для поверхности из дерева принято применять алкидную или полистирольную грунтовку, бетонное основание обрабатывают эпоксидной разновидностью, нанося ее два-три раза.

Чтобы избежать травм оптимальным вариантом будет положить плитку с шероховатой поверхностью. Для выполнения этой работы следует запастись следующими материалами:

Выкладку плитки лучше осуществлять от двери или от угла, с которого можно увидеть только целые детали отделки. С помощью шпателя распределяем раствор по внутренней стороне чернового пола и обратной поверхности плитки. Расстояние от одной плитки к другой должен быть одинаковым, чтобы этого добиться, устанавливаем крестообразные маяки. Кладем плитку по строительным уровнем. Закончив процедуру, необходимо скрыть швы под слоем шпатлевки.

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Заливной пол 3Д - уникальное решение, которое представляет собой бесшовную поверхность из трех частей: основа, объемный рисунок и заключительное покрытие.

Он не боится царапин, устойчив к влаге.

Пастельные цвета в дизайне интерьера создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек. Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.