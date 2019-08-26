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четверг, 29 августа 2019 23:28

Идеальное хранения: показали лучшие кухонные хитрости
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Фото: idei-dekoru.com

От условий хранения зале или овощ и фру будут храниться сорваться.

Если нет - вы смоете защитную пленку, которая предотвращает плесени и гниению.

1. лавровый лист вместе сыплет муку и рис. Это убережет их от вредных жучков.

2. В холодильнике бананы быстро почорнеть и потеряют вкус. Они нуждаются во влаге. Поэтому их сохраняет их, завернув хвостики в пищевую пленку.

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3. Болгарский перец, огурцы и помидоры хранятся только при комнатной температуре. В холодильнике перец потеряет аромат и упругость.

Любые недозрелые овощи и фрукты тоже не стоит хранить в холодильнике. Их можно туда положить только после созревания при комнатной температуре, ведь они могут пропасть в недозрелом виде.

4. Созревшие фрукты начинают очень активно выделять газ этилен, например такие, как бананы, абрикосы, дыни, груши, сливы, манго и помидоры.

5. Такие продукты, как яблоки, баклажаны, огурцы, арбуз, картофель, дыня, морковь, брокколи очень чувствительными к такому воздействию, если они находятся у продуктов с первого перечня, они начинают портиться. Приведенные две группы лучше хранить подальше друг от друга.

Каннеллони - это итальянское блюдо, которое стало визитной карточкой страны. Однако ее легко приготовить и в Украине.

Это макароны в форме трубочек, которые можно начинять вкусностями и запекать под сыром. По вкусу блюдо напоминает лазанью, но эту запеканку готовить легче. Какие выбрать, читайте в статье.

idei-dekoru.com
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