Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной

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Чаще всего в гостиной кладут на пол ламинат. Это идеальное соотношение цены и качества.

По дубовый паркет среднего класса заплатите в два раза дешевле, чем за паркетные полы из экзотических деревьев. Его долговечность может увеличить циклевка. Это метод отрыва верхнего слоя и повторного покрытия его лаком. Такая процедура дорогая, но выгодна в случае деревянного паркета. Вместо замены всего напольного покрытия вы можете обновить его на 30%.

Также в гостиной на полу может быть плитка. Это особенно распространено решение, когда гостиная соединена с открытой кухней. Чтобы добиться желаемого эффекта однородности в обеих комнатах, на полах укладывают плитку.

Если решились на этот отделочный материал, то специалисты по дизайну интерьера рекомендуют плитку для гостиной в светлых, теплых тонах или в узорах, имитирующие дерево. Кроме того, она имеет один большой недостаток - от такого покрытия постоянно веет холодом. Решение проблемы - подогрев пола, но это дорогое вложение.

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В настоящее время на рынке появилось несколько нишевых решений, которые получают все больше последователей. Одним из них является пробковый пол, что поглощает шум и обеспечивает высокий комфорт при ходьбе.

Существует много видов пробковых напольных покрытий: от панелей, досок к пробковых напольных покрытий. Цена примерно такая как за ламинат.

Кроме оформления пола возникают вопросы и с дизайном потолка. Сегодня дизайнеры отходят от уже привычной белой потолка. При создании интерьеров в ход идут оригинальные мотивы и элементы. Потолок может быть резная, тканевая или геометр фигур. Такое решение уместно, чтобы не выравнивать поверхность потолка. Чего не удастся избежать при окрашивании. Однако даже крашеная потолок может быть не монотонной, если правильно подобрать цвет. Например, серый или черный. Идеально сочетаются со светлыми стенами.