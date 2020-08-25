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вторник, 25 августа 2020 11:48

Хранения полотенец в ванной: 15 стильных идей интерьера
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Идеи хранения полотенец в ванной комнате
Фото: zelenasadyba.com.ua
Идеи хранения полотенец в ванной комнате
Идеи хранения полотенец в ванной комнате
Идеи хранения полотенец в ванной комнате
Идеи хранения полотенец в ванной комнате

Ванной комнаты не бывает без полотенец. Там они должны храниться в специальном месте, чтобы быть защищенными от влаги. Это место должно выглядеть опрятно и не портить интерьер

Для этого полотенца кладут в корзины. Они достаточно универсальны, их можно разместить в любом месте. В них стоит свернуть полотенца.

Стойка для полотенец не очень большая. Поэтому легко поместится в ванной комнате даже небольшого размера.

Если у есть ниша в ванной комнате, то она идеальна для хранения полотенец. Для эстетики можно чередовать такие ниши с нишами с декором.

Очень функциональное место для хранения полотенец, поэтому если у вас есть место для тумбочки под раковиной - это будет удачным решением.

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Если габариты ванной комнаты позволяют, то хорошим выбором может стать стеллаж. Низкий, высокий или совсем компактный, все зависит от пожеланий хозяина.

Винный шкаф - нестандартное решение для хранения полотенец. Подойдет стоячая стойка с низким профилем. Свернуть полотенца и положить каждый в пространство для бутылок.

Лестница станет интересным элементом в дизайне ванной комнаты. Можно хранить сложенные полотенца на ступеньках лестницы-стремянки, или развесить их на узкой лестнице, что приставлена ​​к стене.

Узкую ванную комнату расширяют темными тонами на основные стене. Мягкий цвет - на меньшей стене.

Колористы показали работают над все более техническими красками для обеспечения устойчивости в целом и к влажности частности. Откройте для себя модные цвета в ванной комнату, полные идей и вдохновения.

zelenasadyba.com.ua
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