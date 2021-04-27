Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры

Зонирование нужно как для просторного, так и для тесного помещения. Важно знать, какие приемы позволят получить максимально удачный результат. Некоторые решения следует планировать еще на этапе подготовки ремонта.

О них рассказывает дизайнер Антонина Казак

Можно выбрать перегородки из гипсокартона или с рельсов. Удачным является и зонирование с помощью подиума.

Чтобы не воровать пространства, можно совместить материалы или цвет. Например, комбинирование плитки и ламината на кухне, чтобы разделить обеденную зону от зоны приготовления.

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Разнообразить дизайн и визуально разделить комнату на зоны можно с помощью освещения. Здесь лучше всего справятся встроенные потолочные светильники. Для создания более уютной атмосферы понадобятся лампочки с теплым желтым светом.

Для активных зон подойдет яркий свет, а в местах расслабления свет должен быть мягким и приглушенным.

Сейчас в тренде прозрачные и матовые стеклянные перегородки. Для их изготовления используется особо прочное и безопасное для человека закаленное стекло. Даже при разбивании поверхности, человек не поранится через специальную защитную пленку, которая не дает стеклу разлететься.

Дизайн жилья в темных тонах сейчас на пике популярности. Это доказывает столичная квартира 75 м2. Во время ее ремонта использовали цвета коричневый, графитовый и серый. Интерьер кухни-гостиной выполнен в серых оттенках с деревянными и графитовыми элементами. Кухню и гостиную условно разделяет остров для приготовления пищи с хромовой вытяжкой, а также обеденный стол на четырех человек.