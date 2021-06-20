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среда, 07 июля 2021 02:28

Хитрости спасают: семь способов зонирования тесной квартиры
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Способы зонирования однокомнатной квартиры поражают изобретательностью
Фото: design-homes.ru
Шторы заменили раздвижные перегородки для зонирования квартиры
Способы зонирования однокомнатной квартиры поражают изобретательностью
Шторы заменили раздвижные перегородки для зонирования квартиры
Способы зонирования однокомнатной квартиры поражают изобретательностью

В одной комнате можно вместить кухню, спальню, зону отдыха и рабочее место. Оно не будет выглядеть накопленным благодаря напольному покрытию различных фактур и уровней. Это лучше, чем стены из гипсокартона, которые съедят и без того небольшую площадь.

Способы зонирования:

1. Хорошо выглядит комбинирования ламината в зоне отдыха и керамогранита в зоне приготовления пищи. Оно позволит спасти ламинат от частого попадания влаги и продлит срок его службы. Так же работают декоративные штукатурки и обои.

2. Стандартные перегородки занимают ценное место. Вместо них можно использовать мебель: стеллажи, тумбочки, кресла, диваны и журнальные столы.

3. Даже малый ковер добавит в дизайн интерьера визуальный акцент и подчеркнет нужную зону. Таким образом недорогой и добавит уюта в малую студию. На кухне лучше не размещать его, а вот в зоне отдыха или у спального места будет лучше.

4. Рельсовые перегородки могут частично скрыть или обозначить границу зоны. Они занимают мало место и выглядят очень стильно. Часто используют в современном и эко-стиле.

5. Ширмы - не только хороший способ, но и практичен. При необходимости легко собирается и освобождает дополнительное пространство.

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6. С помощью штор в студии легко выделить уютный уголок. Преимущества текстиля в том, что его легко убрать или заменить и обновить интерьер. Шторы не обязательно должны быть плотными

7. В квартирах с высокими потолками может использоваться кровать-чердак. Там перемещают спальное место в верхний ярус комнаты и дарит ее хозяевам дополнительные свободные квадратные метры.

Чтобы вы не забыли о какой деталь и сэкономили деньги на ненужной мебели, дизайнеры интерьеров составили чек-лист. Он поможет правильно обустроить небольшие помещения.

1. Растения не только улучшают микроклимат, но и помогают зонировать открытое пространство. Большие вазоны способны стать живой стеной между кухней и столовой, или спальней и гардеробной, а небольшие растения в вазах станут роскошным дополнением к журнальному столику или подоконник.

design-homes.ru
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