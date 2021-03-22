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пятница, 26 марта 2021 09:52

Фиолетовая квартира со вкусом: оригинальное дизайнерское решение
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Интерьер 2021: фиолетовая квартира будущего
Фото: designchat.com
Интерьер 2021: фиолетовая квартира будущего
Интерьер 2021: фиолетовая квартира будущего
Интерьер 2021: фиолетовая квартира будущего
Интерьер 2021: фиолетовая квартира будущего

Дизайнер Дмитрий Реутов создал сиреневый интерьер в современной квартире. Сочетание оттенков создало одновременно яркий и расслабляющий вид.

Вдохновение для этого проекта черпал из экзотических цветов Ибицы и ее фиолетовых ночей.

Округлые формы без острых углов, окна - панорамные иллюминаторы и много акцентов погружает в дизайн будущего. Мебель специально разработали для этого интерьера. Там много окон, которые наполняют помещение естественным светом.

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В проекте нет деревянных изделий и элементов, что не может не радовать любителей зеленого будущего.

Оливковый цвет обладает удивительной способностью расслаблять и успокаивать. Он настраивает на спокойное времяпровождение, так и хозяевам помещения, и их гостям будет максимально комфортно находится в такой комнате.

Этот оттенок прекрасно смотрится в любых проявлениях, будь то отделка стен, текстиль, мебель, и довольно дружелюбно сочетается с другими оттенками. При этом в помещениях небольшого размера или с недостаточным количеством источников освещения обсуждаемый нами оттенок может "капризничать", уменьшать площадь и затемнять комнату. Поэтому, если в ваши планы входит оформление гостиной в оливковом тоне, следует не завешивать оконные проемы массивными шторами, позаботиться о наличии светильников.

designchat.com
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