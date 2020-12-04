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пятница, 04 декабря 2020 11:20

Фантазия поражает: как модно вписать мешковину в современный интерьер
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Интерьер 2020: универсальная мешковина подходит в любую комнату
Фото: happymodern.ru

Для развенчания мифов, дизайнеры взялись активно использовать мешковину в современных интерьерах. Они доказывают, что этот материал бывает не только в сельских домах. Несмотря на примеры из галереи видно, что мешковина хорошо вписывается в шикарные апартаменты.

Невзрачная на вид и жесткая на ощупь ткань очень универсальной и имеет неограниченный творческий потенциал. Грубая фактура привнесет в интерьер утонченности, домашнего уюта и изящной эстетики, построенной на контрасте. Стоит взглянуть на мешковину по-новому, если хочется превратить свой дом и оживить надоесть обстановку.

Сегодня простота и естественность высоко ценятся. Ведь трогать интерьеры не дают ощущения покоя и расслабляют после тяжелого дня.

Мешковину производят из твердых лубяных волокон льна, джута, хлопка, используя простое плетение. Подобная фактура материала обеспечивает высокую прочность и износостойкость, при этом стоимость остается очень низкой.

Именно эти факторы в сочетании с универсальностью делают мешковину одним из самых удачных материалов, используемых при обустройстве интерьеров самых различных помещений. С помощью подобного текстиля легко придать обстановке состаренный вид "с историей". В сочетании с грубо обработанной древесиной, массивной мебелью, старинными предметами обстановки (сундук, скамья) этот материал поможет создать неповторимый интерьер, практичный, естественный.

Преимущества этого материала:

Высокая прочность и износостойкость.

Натуральность, способность "дышать".

Нейтральная цветовая палитра, которая легко вписываются в любую обстановку.

Коричневая гамма мешковины успокаивает и способствует восстановлению сил.

Фактура полотна прекрасно сочетается с различными тканями от шелка и кружева до плотного льна и хлопка.

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Обивка из мешковины может присутствовать как на современной мебели, так и использоваться при реставрации старой. Тогда они украсят гостиную, добавят уюта и семейного тепла кухни, наполнят спальню атмосферой покоя.

Мешковину можно самостоятельно окрашивать в любые цвета, при этом оттенок получится приглушенным, сохранив нейтральный тон. Эффектно выглядят скатерти, чехлы на стулья или кресла из мешковины.

Свежо и элегантно смотрятся шторы из мешковины в интерьере. Они добавляют обстановке покоя, упорядоченности благодаря своим мягким линиям, приглушенной цветовой гамме. Это могут быть классические портьеры, длиной до пола, которые идеально вписываются в элегантные интерьеры.

Лучше ограничиться простой прямоугольной формой, собирая такие портьеры в лаконичные складки с помощью декоративного шнура или декорированных цветами из той же мешковины.

Стиль минимализма в доме всегда создает ощущение убранного жилья. Такой интерьер выглядит очень стильно и изящно. Это очень популярное направление в дизайне. Основными характеристиками являются прямые линии, сплошные поверхности, низкая мебель и нейтральные оттенки.

Термин "минимализм" впервые начал использоваться в середине 60-х годов XX века преимущественно в контексте скульптур Роберта Морриса и Дональда Джадда. После этого, постепенно минимализм стал переходить во все сферы деятельности - от моды и музыки к дизайну и архитектуре.

happymodern.ru
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