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воскресенье, 05 сентября 2021 02:28

Еда синеет и на вкус, как железо: как выбрать кухонный нож
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Кухонные лайфхак: как выбрать кухонные ножи
Фото: remontu.com.ua
Кухонные лайфхак: как выбрать кухонные ножи
Кухонные лайфхак: как выбрать кухонные ножи
Кухонные лайфхак: как выбрать кухонные ножи
Кухонные лайфхак: как выбрать кухонные ножи

На кухне не обойтись одним ножом. Их должно быть несколько. В ножах надо смотреть не только на форму. От материала зависит часто надо будет точить и будет окисляться. Тогда пища будет синеть и на вкус, как железо.

Об этом рассказал Gazeta.ua Кирилл Стельмах, консультант столичного магазина бытовой техники.

Один универсальный, широкий и длиной 20 см, и несколько узко функциональных.

Нож для чистки овощей узкий, длиной 5-7 см и изогнутым концом. Им не только легко снимать кожуру, но и нарезать украшения на салаты.

Также удобно вырезать испорченные части. В ножа для хлеба узкое и длинное лезвие с зубчиками, чтобы резать булки и буханки. Сырный нож имеет отверстиями в лезвии, чтобы не прилипали ломти.

"Материал лезвия - главный секрет ножа. Хороший из сплава железа с углеродом. Сталь такого типа сохраняет заточку, выдерживает натиск, но может окисляться", - пояснил специалист.

Нержавеющие ножи недорогие и не требуют особого обслуживания. Но мягкие и могут треснуть. Надежнее переплатить и взять закаленную сталь. Менее популярны ножи из титана и керамики за высокой цены

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Сейчас востребованы керамические ножи за легкость и простоту пользования. Лезвие не окисляется и долго служит, если не бросать наотмашь в ящик.

Деревянный декор не выходит из моды. Эти изделия не только выглядят стильно, но и экологически чистые. На них не надо тратить много денег. Для этого нужны деревянные спилы.

Природные материалы для интерьера и декора дома позволяют создать совершенно не похожи друг на друга идеи. Можно выкладывать дорожки, создавать мебель или светильник. Они везде и всюду будут уместны.

Автор: Екатерина Романчук
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