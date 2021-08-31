Еда синеет и на вкус, как железо: как выбрать кухонный нож

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На кухне не обойтись одним ножом. Их должно быть несколько. В ножах надо смотреть не только на форму. От материала зависит часто надо будет точить и будет окисляться. Тогда пища будет синеть и на вкус, как железо.

Об этом рассказал Gazeta.ua Кирилл Стельмах, консультант столичного магазина бытовой техники.

Один универсальный, широкий и длиной 20 см, и несколько узко функциональных.

Нож для чистки овощей узкий, длиной 5-7 см и изогнутым концом. Им не только легко снимать кожуру, но и нарезать украшения на салаты.

Также удобно вырезать испорченные части. В ножа для хлеба узкое и длинное лезвие с зубчиками, чтобы резать булки и буханки. Сырный нож имеет отверстиями в лезвии, чтобы не прилипали ломти.

"Материал лезвия - главный секрет ножа. Хороший из сплава железа с углеродом. Сталь такого типа сохраняет заточку, выдерживает натиск, но может окисляться", - пояснил специалист.

Нержавеющие ножи недорогие и не требуют особого обслуживания. Но мягкие и могут треснуть. Надежнее переплатить и взять закаленную сталь. Менее популярны ножи из титана и керамики за высокой цены

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Сейчас востребованы керамические ножи за легкость и простоту пользования. Лезвие не окисляется и долго служит, если не бросать наотмашь в ящик.

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