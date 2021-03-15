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понедельник, 15 марта 2021 14:36

Дурного не посоветует: 3 шага к гармонии интерьера
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Сергей Махно гармонию интерьера создает 3 шагами
Фото: instagram.com
Сергей Махно гармонию интерьера создает 3 шагами
Сергей Махно гармонию интерьера создает 3 шагами
Сергей Махно гармонию интерьера создает 3 шагами
Сергей Махно гармонию интерьера создает 3 шагами

Известный столичный дизайнер и архитектор Сергей Махно гармонию называет главной в интерьере. Каким бы необычным он ни был.

Гармония, или дзэн, часто тяготеет к минимализму. Превращает комнаты в оазис отдыха души. Для его создания нужны 3 шага.

"Наполняйте дом смыслом, и вы даже не заметите, как наводнение гармонии ворвется в вашу жизнь", - объясняет Сергей Махно в Instagram.

1. Все будет природа

Выбирать мягкие тона и цвета, приближенные к естественным: белый, серый, переливы бежевого и розово-бежевого, коричневый.

Ткани должны быть натуральными, легкими и тактильно приятными. Оконные занавески - это один из основных элементов дзэн-декора. Они должны обеспечивать ощущение интимности и оберегать пространство от сквозняков и гудение улиц.

2. Идите мягко

Паркет - всегда надежный выбор. Оттенки белого, серого и любого светлого паркета станут полотном, на котором вы будете рисовать взвешенные шаги.

А если любите ковровые покрытия, то эффект дзэн-декора можно усилить благодаря использованию ковров из шерсти и натурального хлопка.

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3. Включайте день

Замените флуоресцентные лампы с неестественным желто-красным сиянием на лампы дневного света или свечи. Можно использовать несколько источников освещения - это поможет вам контролировать интенсивность и сами места, которые будут освещены.

Если выбирать между одним прямым ярким светом с потолка и несколькими настольными лампами и торшерами с легкими светло-орбитами, выбирайте 2-й вариант.

Часто квадратные комнаты трудно обустроить за нехватки узких пространств. Именно размер является главным недостатком таких помещений, однако недостатки всегда можно превратить в достоинства. Например, в маленьких квадратных спальнях создается атмосфера уюта.

Для визуального увеличения пространства в комнате следует избегать больших и неуклюжих узоров на шторах и настенных покрытиях. Выполнять комнату в светлых тонах, а также не перегружать помещение большим количеством мебели и декора.

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15
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