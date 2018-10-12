Дом-водопад: построили необычный небоскреб

Фото: his.ua

В Китае построили небоскреб со 100-метровым водопадом на фасаде. Вода в него поступает из специальных подземных резервуаров.

Назвали этот архитектурный проект Liebian Building.

Об этом пишет Нis.ua

Его построили в деловом квартале города Гуйян в провинции Гуйчжоу. Высота здания составляет 121 метр.

Вода в резервуары попадает из дренажной системы и стоков водопровода после соответствующей очистки. Одна только система обслуживания водопада занимает четыре этажа. Вверх воду качают четыре насосы мощностью по 185 кВт каждый.

Однако полюбоваться водопадом можно только по праздникам за высокой цены за электроэнергию.

Час работы стоит 120 долларов. Поэтому его включают только в особых случаях и не более, чем на 30 минут.

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