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понедельник, 11 мая 2020 18:00

Дом в сельском стиле удивляет роскошью
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Фото: homedit.com

На крутом склоне холма в Гранби, штат Колорадо, построили особняк в деревенском стиле. Каменный фундамент и деревянная облицовка придают зданию очарования.

Об этом пишет Нomedit.

Большие деревянные настилы, внутренние дворики и балконы расширяют внутренние помещения на открытом воздухе и добавляют глубине и детализации общему дизайну здания. Все эти детали помогают доме объединиться и позволяют ему лучше воспользоваться панорамным видом на соседнее водохранилище и горы.

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В интерьере частично преобладает сельская гостиная, в которой есть этот большой каменный камин, а также множество других интересных деталей.

Большая люстра-люлка висит над зоной отдыха, используя пространство двойной высоты, а рядом с этим маленьким отрезком расположена открытая кухня, имеющий промышленные светильники и бар.

Еще одно интересное место - спальня для гостей, которая имеет шесть встроенных двухъярусных кроватей. Санузел также прекрасно оформлен и имеет собственную трубочный люстру, висящую над ванной, с красочной каменной стеной как фоном.

На островах Сан-Хуан, архипелага в Вашингтоне, построили необычное жилье.

Архитекторы создали каменный дом площадью 415 кв. м. с видовыми окнами. Поэтому там легко наслаждаться красивыми пейзажами.

Наклонный площадка усложнил строительство, но также предоставил прекрасный вид на окружающий ландшафт

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